Doppio trionfo a Pozzallo per la tennista sciclitana Greta Gennaro

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Per la Blu tennis Modica, società sportiva di appartenenza, è un vero orgoglio. A Pozzallo la giovanissima tennista ha dato il meglio di sé sbaragliando nelle finali delle categorie Under 12 e 14 e vincendo entrambe le gare. Appena undicenne, Greta Gennaro vola verso nuovi traguardi sotto la guida tecnica del maestro Dario Mallia e la presenza costante dei familiari dedicati a questa sportiva talentuosa. Oltre alla voglia di fare sport c’è in Greta Gennaro grande determinazione e fame di apprendimento che la stanno portando a crescere con una tecnica raffinata ed effervescente nelle dinamiche di gioco. A Pozzallo, due giorni fa, nel corso delle finali Under 10-12-14 femminili e maschili di tennis, presso il circolo Blu tennis, ha primeggiato nelle Under 12 e 14 vincendo le rispettive finali. Strabiliante la vittoria ottenuta nella categoria piu grande visto che lei è una Under 12. Con questi due successi Greta Gennaro scala sempre di più la classifica. E perchè no, oggi è un orgoglio per tutta la famiglia e per il tennis provinciale.

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