Marina di Ragusa si accende con la Stramarina 12K: una festa dello sport tra panorama e socialità

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Una mattinata all’insegna dello sport, della salute e della condivisione. Domenica 21 giugno Marina di Ragusa ospiterà la prima edizione della Stramarina 12K, la manifestazione podistica che punta a coinvolgere l’intero litorale ibleo in un evento capace di unire attività fisica, socializzazione e valorizzazione del territorio.

Promossa dall’ASD Corpo in Movimento con il patrocinio del Comune di Ragusa, la manifestazione prenderà il via da Piazza Duca degli Abruzzi, cuore pulsante dell’evento. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 7:30 per il ritiro delle pettorine, mentre la partenza darà ufficialmente il via a una giornata dedicata al movimento e al benessere.

La Stramarina 12K si sviluppa lungo un suggestivo percorso di 12 chilometri che attraversa la pista ciclabile e alcuni dei tratti più panoramici della costa ragusana. Un itinerario pensato per consentire ai partecipanti di vivere un’esperienza immersiva tra mare, natura e paesaggi mozzafiato, trasformando la competizione sportiva in un’occasione per riscoprire le bellezze di Marina di Ragusa.

Uno degli aspetti più innovativi dell’iniziativa è il suo carattere inclusivo. La manifestazione offre infatti la possibilità di scegliere tra la corsa competitiva e la camminata ludico-motoria. Una formula che consente di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, dagli sportivi più allenati a chi desidera semplicemente trascorrere una mattinata all’aria aperta all’insegna del movimento.

La gara è riservata agli atleti maggiorenni, mentre la camminata è aperta a tutti senza particolari limitazioni, confermando la volontà degli organizzatori di promuovere uno stile di vita sano e accessibile. L’obiettivo è diffondere una cultura del benessere che metta al centro il valore dell’attività fisica come strumento di salute, aggregazione e qualità della vita.

La Stramarina 12K si propone inoltre come una vera e propria festa dello sport aperta alle associazioni del territorio. Tutte le realtà della provincia interessate potranno aderire e partecipare a una giornata caratterizzata da entusiasmo, divertimento e spirito di squadra, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale.

L’arrivo è previsto nuovamente in Piazza Duca degli Abruzzi, dove i partecipanti saranno accolti dalla cerimonia di premiazione e da un ristoro organizzato dagli organizzatori. Un momento conclusivo che trasformerà l’evento in una grande celebrazione collettiva nel primo giorno dell’estate, simbolo di energia, vitalità e voglia di stare insieme.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 0932 1878999 e 351 1623384 oppure scrivere all’indirizzo e-mail infocorpoinmovimento@gmail.com.

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