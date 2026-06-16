Volley Modica: Alessandra Ruta confermata Team Manager per la stagione di Serie A3

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L’Avimec Modica punta sulla continuità e sulla valorizzazione delle professionalità che hanno contribuito alla crescita del progetto biancoazzurro. In vista della prossima stagione di Serie A3, la società modicana ha ufficializzato la riconferma di Alessandra Ruta nel ruolo di Team Manager, una figura diventata ormai centrale nell’organizzazione e nella gestione quotidiana dei “Galletti”.

La decisione arriva al termine di una stagione giudicata estremamente positiva dalla dirigenza, che ha voluto premiare il lavoro svolto da Ruta, distinguendosi per capacità organizzative, disponibilità e attenzione verso le esigenze della squadra e dello staff tecnico.

La sua permanenza rappresenta un tassello importante nella costruzione dell’assetto societario che affronterà il prossimo campionato. Una scelta che si inserisce nel più ampio percorso di continuità intrapreso dal club, che nei giorni scorsi aveva già confermato il primo allenatore Enzo Distefano, il vice Manuel Benassi e il preparatore atletico Corrado Randazzo.

L’obiettivo della società è quello di ripartire da una struttura tecnica consolidata e collaudata, capace di affrontare al meglio le sfide di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa sotto il profilo sportivo e organizzativo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla stessa Alessandra Ruta, che ha accolto con entusiasmo la riconferma.

«Desidero ringraziare la dirigenza tutta, con in testa il direttore generale Luca Leocata, il presidente Vanni Iacono, il direttore sportivo Salvatore Monaco e tutto lo staff tecnico. La loro fiducia nei miei confronti rappresenta per me motivo di orgoglio e una grande responsabilità».

La Team Manager biancoazzurra ha sottolineato come il nuovo incarico rappresenti uno stimolo ulteriore per affrontare una stagione che si annuncia ancora più competitiva.

«Sono felice di continuare a far parte del progetto Avimec Modica. Mi metto sin da ora a disposizione della squadra, dello staff e dell’intero ambiente biancoazzurro. Ripartiamo con entusiasmo, motivazioni e consapevolezza. Il mio obiettivo sarà quello di dare sempre il massimo con professionalità, disponibilità e passione al servizio di questi colori».

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