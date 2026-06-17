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Al torneo Allieve Gold di ginnastica artistica successo per la sciclitana Noemi Alecci

17 Giu 2026 11:19
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La giovanissima Noemi Alecci a Fermo ha rappresentato, nella categoria A2, la società sportiva ASD Ginnastica Artistica Scicli. In tutto, nella città marchigiana, hanno gareggiato 91 ginnaste provenienti da tutta Italia. Noemi Alecci si è classificata poco oltre la metà della classifica. “Una gara sicuramente emozionante, soprattutto trattandosi della sua prima esperienza a un livello così alto – ha commentato la società sportiva sciclitana – siamo soddisfatti del percorso svolto, un percorso che ci ha permesso di inserire nuovi elementi in gara e di aumentare il grado di difficoltà degli esercizi. La stanchezza dovuta al viaggio si è fatta probabilmente sentire ma siamo consapevoli che dietro ogni prestazione c’è tanto lavoro e che un errore può sempre capitare. Continuiamo quindi a guardare avanti con fiducia, facendo tesoro di questa importante esperienza e pronti a tornare in palestra per crescere ancora”.

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