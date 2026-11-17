Ginnastica artistica, tre giovani di Scicli seste a Monopoli nel Campionato Gold

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Un trio di piccole atlete che si sono distinte a Monopoli, in Puglia, dove si sono svolte nello scorso fine settimana le gare della Zona Tecnica 6 del Campionato Gold a squadre di ginnastica artistica. In terra pugliese hanno gareggiato le migliori ginnaste della Sicilia, Campania e Puglia, accompagnate dai responsabili e dai tecnici delle società sportive.

Scicli si è presentata in pedana con le giovani ginnaste dell’ASD Artistica Scicli, Noemi Alecci, Adele Pavone e Chloe Scivoletto. Da loro una brillante prestazione che ha portato ad ottenere il 6° posto nella classifica generale. Un risultato alquanto prestigioso, che arriva da giovanissime atlete alle prese con una crescita esponenziale che le porterà verso successi agonistici di rilievo.

Carattere, preparazione e spirito di gruppo sono alla base del successo di queste atlete, che stanno mostrando una crescita tecnica e sportiva che viaggia verso la maturità in una disciplina che l’ASD Artistica Scicli sta curando alla grande, cogliendo nel tempo risultati eccellenti.

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