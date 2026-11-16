Volley Modica NextGen corsara al tie break a Pedara: in serie C resta imbattuta

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La Volley Modica NextGen espugna il campo della Giavì Pedara al tie break e nel campionato regionale di serie C resta imbattuta. Sabato pomeriggio il sestetto biancoazzurro, guidato in panchina da coach Ciccio Italia, si è imposto per 3 set a 2 al termine di un match bello e combattuto, giocato tra due squadre che puntano sul vivaio per far crescere i loro giovani e prepararli alla pallavolo dei «grandi».

La cronaca. I giovani «Galletti» partono con il freno a mano tirato e permettono ai padroni di casa di imporre il loro gioco: il parziale d’apertura se lo prende Pedara con relativa facilità, 25/17.

La strigliata del tecnico biancoazzurro sveglia il sestetto della Contea, che torna in campo trasformato e finalmente convinto dei propri mezzi. Il match diventa combattuto e il numeroso pubblico del Palazzetto dello Sport etneo assiste a sprazzi di buona pallavolo: la seconda frazione premia la voglia di riscatto dei modicani, che si impongono 20/25 e raddrizzano una partita iniziata nel peggiore dei modi.

Il set vinto dà fiducia ai ragazzi di Ciccio Italia e toglie qualche certezza ai padroni di casa. Anche nel terzo parziale i biancoazzurri lottano su ogni pallone, ribattono colpo su colpo ai tentativi di rimonta della formazione catanese e chiudono con un risicato 22/25 che vale il vantaggio nel computo dei set.

Il quarto set resta sul filo dell’equilibrio. Questa volta Pedara riesce a restare meglio in partita, tiene i nervi saldi nelle fasi cruciali e si impone 25/22, rimandando ogni verdetto al tie break.

Nel quinto set nessuna delle due squadre molla un centimetro e la tensione sale con l’avvicinarsi del traguardo. Il finale è al cardiopalma, ma la compagine modicana resta sul pezzo fino all’ultimo pallone e chiude set e match 12/15, portando a casa la vittoria e l’imbattibilità.

«È stata una partita bella e intensa – commenta il responsabile del settore giovanile modicano, Giorgio Scavino – tra due squadre giovani che si sono affrontate a viso aperto davanti a una bella cornice di un pubblico competente, che ha anche apprezzato il livello tecnico di un match tra due squadre giovani ben messe in campo e allenate da due coach specializzati nel far crescere i settori giovanili e legati da profonda amicizia. È stata una partita leale in cui si è vista una buona pallavolo».

«Alla fine siamo riusciti a spuntarla al tiebreak, ma un plauso va anche ai nostri avversari che non si sono mai arresi e hanno lottato fino alla fine. Siamo felici per questa vittoria perché vincere in trasferta in un campo difficile come quello della Giavì non è mai semplice, ma i ragazzi sono stati bravi a restare uniti nei momenti difficili del match e a non mollare dopo i due set persi. Questa è la NextGen che vogliamo – conclude Scavino – affamata, con grande carattere e soprattutto con la voglia di crescere».

IL TABELLINO

Giavì Pedara – Volley Modica NextGen 2-3

Parziali: 25/17, 20/25, 22/25, 25/22, 12/15

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