Scherma, a Caorle Messina e Basile sfiorano la finale a otto: ora Modica va a Terni

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Due giovani spadiste modicane vicinissime alla finale a otto nella prima prova nazionale del Grand Prix Kinder Joy of Moving di spada Under 14, andata in scena a Caorle, primo appuntamento nazionale del calendario federale. Nella categoria Ragazze Clara Maria Messina ed Emma Basile, della Conad Scherma Modica, sono state fermate soltanto nel tabellone che metteva in palio l’accesso alla finale: Messina ha chiuso 12ª, subito seguita dalla compagna di sala Basile, 13ª.

Entrambe hanno superato il girone preliminare con una sola sconfitta, guadagnando l’accesso diretto al tabellone dei 32. Per Messina è arrivata una vittoria al cardiopalma per 15-14 nel secondo assalto a eliminazione diretta, mentre Basile ha proseguito senza particolari difficoltà. Negli assalti per la finale a otto Messina è stata fermata dalla milanese Albergoni per 11-15, Basile ha ceduto per 10-15 alla laziale Rotondo.

Nella gara maschile il miglior piazzamento modicano è stato quello di Giuseppe Di Stefano, 21° su oltre 140 partecipanti: la sua corsa si è fermata per 14-15 contro il formiano Zannella. Per gli Under 14 della spada il prossimo appuntamento sarà a dicembre, con la seconda prova regionale del Gran Premio Giovanissimi.

Ora Terni. L’attenzione della società si sposta sulla prima Prova di Qualificazione Zonale Assoluti e Juniores di fioretto maschile e femminile, in programma nel prossimo weekend a Terni. Per il settore maschile ci saranno Gioele Flamingo, Alberto Pisana, Edoardo Aprile, Andrea Cartia e Alessio Spadaro, per quello femminile Ottavia Iacono, Carla Scarso e Cecilia Raunisi. Gli otto atleti modicani si contenderanno i pass per la Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti, in programma a Ferrara a fine novembre. Flamingo e Pisana saranno impegnati anche nella competizione riservata alla categoria Juniores.

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