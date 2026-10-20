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Undici medaglie e due finali tutte modicane: la Scherma Modica parte col botto ad Acireale
20 Ott 2026 17:33
Due finali con quattro modicani in pedana e un medagliere da undici pezzi. La stagione della Conad Scherma Modica comincia così, al PalaVolcan di Acireale, dove nel fine settimana si è disputata la prima prova regionale del Gran Premio Giovanissimi, il circuito riservato agli schermidori under 14. Un avvio che vale come biglietto da visita per una società che da anni è una delle fucine più prolifiche della scherma siciliana.
I due ori portano le firme di Nicolò Cannizzaro, primo tra i Maschietti di fioretto, la categoria dei debuttanti, e di Sofia Spadaro, che ha vinto tra le Ragazze/Allieve di fioretto, la fascia più esperta. In entrambi i casi la finale è stata un derby in casa: sul secondo gradino del podio sono saliti Vittorio Parisi tra i Maschietti e Giorgia Gurrieri tra le Ragazze/Allieve, compagni di allenamento dei vincitori nella sala di via Catagirasi.
Sette i bronzi che completano il bottino: Federico Elera e Giorgio Sarta nei Maschietti fioretto, Jacopo Tebaldi nei Giovanissimi spada, Amelia Roccuzzo nelle Giovanissime fioretto, Leonardo Galfo nei Giovanissimi fioretto, Serena Stracquadanio nelle Ragazze/Allieve fioretto e Giovanni Barone nei Ragazzi/Allievi fioretto.
Per la società modicana i risultati di Acireale sono un primo passo di una stagione lunga, che ha come traguardo principale i Campionati Italiani di categoria di maggio. Il tempo per festeggiare è poco: i giovanissimi tornano subito in sala per preparare il debutto sui palcoscenici nazionali del Gran Prix Kinder+Sport. A fine mese gli under 14 della spada saranno a Caorle per la prima prova nazionale, mentre i fiorettisti voleranno a La Spezia a metà novembre.
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