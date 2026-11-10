Avimec Modica, testa a Terni: sabato la sfida alla rivelazione del girone Blu

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Archiviato il 3-0 rifilato a Corigliano, l’Avimec Modica torna in palestra con la testa già alla trasferta di sabato in Umbria, sul campo della Terni Volley Academy, dove ritroverà da avversari due ex, Giancarlo D’Amico e Massimiliano Matani.

Una sfida delicata. I «Dragons» sono una delle formazioni più giovani del girone Blu di Serie A3 e stanno attraversando un buon momento: arrivano da due vittorie di fila contro Galatone e Vibo Valentia e si sono guadagnati sul campo i galloni di squadra rivelazione di questo inizio di stagione. I biancoazzurri della Città della Contea, dopo i tre punti conquistati al PalaRizza, vanno a caccia di un risultato anche lontano dalla Sicilia.

Benassi: «A tratti al 50%, ma contava il risultato»

Prima della ripresa degli allenamenti, il vice di coach Enzo Distefano, Manuel Benassi, ha fatto il punto sulla gara di domenica contro la Maricor. «Siamo contenti per i tre punti ottenuti contro Corigliano senza aver perso un set. L’andamento della partita di domenica è stato più complicato di quello che ci aspettavamo, noi a tratti abbiamo giocato al 50% delle nostre possibilità e a tratti abbiamo giocato una buona pallavolo. Questo si verifica quando c’è la necessità di vincere a tutti i costi, ma con Corigliano contava il risultato e abbiamo ottenuto quello che volevamo».

«Conoscevamo le caratteristiche di Corigliano, squadra che difende molto bene e batte molto bene – aggiunge Benassi –. Sapevamo che arrivava al PalaRizza dopo aver disputato due partite in cui, sotto di due set, era riuscita a recuperare, anche se poi ha perso al tie break sia in casa sia in trasferta. Questo conferma che quello di Serie A3 è un campionato in cui non bisogna mai abbassare l’attenzione e la concentrazione, ed è quello che dovremo fare anche sabato prossimo a Terni per cercare di tornare dall’Umbria con un risultato positivo».

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