Ispica Running, due podi alla Mezza del Borgo: Giliberto vince tra gli SM60

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Due podi alla Mezza Maratona del Borgo che ieri ha impegnato a Testa dell’Acqua, frazione di Noto, atleti provenienti da ogni parte dell’isola. Per l’Asd Ispica Running non si ferma la scia positiva che sta portando a casa risultati uno dietro l’altro.

A Testa dell’Acqua di Noto, alla prima edizione della Mezza del Borgo, organizzata dalla Asd Palombella Running su un percorso omologato Fidal di 21 km e 97 metri, quattro gli atleti della società ispicese ai nastri di partenza. Per loro, a fine corsa, risultati di prestigio.

Carmelo Padova (SM55), tagliando il traguardo in 1:34:29, seguito a soli 12 secondi dal compagno di squadra Gianni Barrotta, autore del tempo di 1:34:41, si è classificato al secondo posto nella categoria SM50, alle spalle del campione Giorgio Calcaterra. Eccellente la prova degli altri due ispicesi: Emanuele Di Rosa (SM35), con il tempo di 1:49:30, e Corrado Giliberto, che ha fermato il cronometro a 1:52:08, conquistando uno splendido primo posto nella categoria SM60.

“Due importanti podi di categoria che confermano passione, determinazione e spirito di squadra, valori che continuano a contraddistinguere tutto il gruppo – commenta la società sportiva –. Un fine settimana particolarmente intenso per la nostra società, iniziato sabato scorso con Claudio Cavarra, protagonista alla Valtellina Wine Trail Rigamonti sulla distanza dei 21 km, e completato ieri dalle prestazioni dei quattro atleti alla Mezza del Borgo. Il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 15 novembre, quando i colori della nostra Asd Ispica Running saranno protagonisti alla Mezza Maratona di Palermo”.

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