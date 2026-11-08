Volley, il Ragusa Volley si riscatta: 3-1 sul campo della Gupe Catania

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Basta una settimana alle ragazze di Ennio Cutrona per mettersi alle spalle il ko casalingo con l’Ardens Comiso. Il Ragusa Volley espugna Sant’Agata Li Battiati e batte 3-1 la Gupe Volley Catania, rimettendosi in corsa nelle zone alte della classifica del campionato di Serie C.

La cronaca. La Gupe, squadra giovane e di valore, mette subito in campo le sue qualità, soprattutto in battuta, con una buona regia e attacchi precisi degli esterni. Le iblee però non si fanno sorprendere: concentrate dal primo pallone, si prendono il primo set 25-20, non senza lottare. Nel secondo riaffiorano le incertezze della partita precedente e il Ragusa cede 21-25.

Nell’intervallo Cutrona scuote le sue atlete, che rientrano in campo «arrabbiate» e impongono subito una grande pressione alle padrone di casa: terzo set chiuso in pochi minuti con un netto 25-6. Copione simile nel quarto: Corallo e Torre macinano punti (chiuderanno rispettivamente a 19 e 20), ben servite dalla capitana Sortino, con la giovane Agosta in evidenza. Le catanesi si fermano a 16 e la partita si chiude senza altre emozioni.

Le voci. «Dopo la sconfitta abbiamo parlato molto con le ragazze e hanno capito perfettamente che occorreva un cambio di rotta e di atteggiamento – spiega coach Cutrona –. Siamo molto soddisfatti per questa vittoria, al di là del set perso, proprio per come si sono poste nei confronti della gara: concentrazione, ordine, voglia di fare bene assieme».

Lo sguardo va già alla classifica: «Ritengo che l’Ardens Comiso, per l’organico che ha allestito e per ciò che ha fatto vedere, difficilmente si farà sfuggire il primo posto. Noi lotteremo con tutte le altre per la seconda piazza disponibile per i play off». Prossimo appuntamento sabato, in casa, contro il forte Paternò.

Il tabellino

Gupe Volley Catania – Ragusa Volley 1-3

Parziali: 20-25, 25-21, 6-25, 16-25.

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