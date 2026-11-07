Salita dei Monti Iblei, in 226 al via: Caruso punta al quarto sigillo a Chiaramonte

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Sono 226 i piloti che hanno superato le verifiche tecniche e sportive e prenderanno il via alla 69ª Salita dei Monti Iblei, gran finale del Super Civm 2026. Domani, sabato 7 novembre, le due sessioni di prove a partire dalle 8.30; domenica 8 novembre, dalle 8, le due manche di gara sul tracciato di 5.300 metri che sale fino a Chiaramonte Gulfi.

Un elenco lungo e molto vario: 157 auto moderne, 18 bicilindriche (cinque del gruppo 2 e tredici del più performante gruppo 5), 46 auto storiche e 5 classiche. Lungo il percorso saranno schierati 90 commissari, distribuiti in 26 postazioni.

La corsa all’assoluto riparte da dove si era chiusa nel 2025, con il duello a tre tra Samuele Cassibba, Francesco Conticelli e Francesco Caruso, tutti su Nova Proto 3000. L’anno scorso l’ha spuntata per pochi decimi il pilota comisano, alla terza vittoria nella cronoscalata ragusana, che ora punta dichiaratamente al quarto sigillo. Cassibba e Conticelli hanno però tutte le carte per tenergli testa.

Tra i pretendenti al successo anche Mark Micallef, Paul Deidun e Diego De Gasperi, anche loro al volante di Nova Proto della Top Class. E con diversi verdetti ancora da assegnare, nelle varie divisioni e nella classifica generale del Super Civm, la due giorni iblea promette spettacolo fino all’ultima manche.

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