Bodybuilding natural, l’ispicese Borgia torna in gara e si qualifica al circuito Wnbf

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Dieci anni lontano dalle gare, poi il ritorno sul palco con due piazzamenti di rilievo nazionale. È la storia di Corrado Borgia, atleta di Ispica che a oltre 46 anni è tornato al bodybuilding natural e si è qualificato per il circuito internazionale Wnbf, la World natural bodybuilding federation.

Borgia ha conquistato il terzo posto al Wnbf Italy Vesuvio Rampage e il quinto posto alle Finals Nazionali di San Benedetto del Tronto: risultati che gli aprono un nuovo percorso agonistico di respiro europeo. A rallegrarsene è il comitato provinciale Csen Ragusa.

Meno ore in palestra

A colpire è il metodo di preparazione. Se nella precedente esperienza agonistica si allenava fino a dieci ore a settimana, oggi il lavoro in palestra si concentra in appena 80 minuti. La scelta si basa sull’High intensity training (Hit): massima intensità dello sforzo, volumi ridotti e recupero programmato con cura. L’obiettivo è ottimizzare il rapporto tra allenamento e risultati e gestire con attenzione carichi e sollecitazioni articolari, sempre più importanti con l’avanzare dell’età. La stagione appena conclusa è stata anche un banco di prova per valutare l’efficacia del metodo e raccogliere dati ed esperienza in vista dei prossimi impegni internazionali.

Vegetariano da sette anni, Borgia gareggia nel circuito natural della Wnbf, che ai tradizionali controlli antidoping affianca il test del poligrafo. È inoltre certificato High intensity resistance training specialist da Hit Universal Ltd. e risulta attualmente l’unico professionista italiano presente nella directory internazionale dell’organizzazione.

I complimenti del Csen

Il presidente del Csen Ragusa, Sergio Cassisi, parla di un motivo di orgoglio per tutto il movimento sportivo provinciale. La storia di Borgia, sostiene, dimostra che con competenza, costanza, metodo e corretti stili di vita si possono raggiungere obiettivi importanti anche dopo i quarant’anni e una lunga pausa dall’attività agonistica. Il bodybuilding natural, aggiunge, si fonda sul rispetto delle regole e della salute dell’atleta. A colpire il comitato non sono solo i risultati, ma anche l’approccio innovativo, che mette al centro la qualità del lavoro e non la quantità di ore. Al campione ispicese vanno le congratulazioni e l’in bocca al lupo per il prossimo appuntamento europeo.

La prossima preparazione sarà un ulteriore test per Borgia, chiamato a misurarsi con il palcoscenico internazionale: ottenere il massimo da ogni minuto di allenamento.

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