Volley Modica NextGen, colpo al tie-break sul campo dei Liotri: secondo successo

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Sotto 2-1, la rimonta e il tie-break vinto con i nervi più saldi: la Volley Modica NextGen di coach Ciccio Italia fa due su due nel campionato regionale di Serie C maschile ed espugna il campo dei Liotri Volley Catania per 3-2, dopo l’esordio vincente della settimana scorsa al PalaRizza.

L’approccio dei giovani “Galletti” è quello giusto: il primo set scivola via senza grandi affanni, 25-20, con il sestetto etneo che prova a rientrare senza riuscirci. Nel secondo arriva la reazione dei padroni di casa, che trovano le contromisure al gioco modicano e pareggiano i conti vincendo 25-21. I biancoazzurri accusano il colpo e perdono qualche certezza: i catanesi ne approfittano e si prendono con relativa facilità anche il terzo parziale, 25-15.

Qui la svolta. Coach Italia richiama i suoi, che tornano in campo con un altro piglio: il gioco diventa più fluido e meno leggibile, i Liotri vanno in difficoltà e il quarto set finisce 25-18 per Modica. Il tie-break resta in equilibrio a lungo, poi nel momento decisivo i biancoazzurri piazzano lo strappo e chiudono 15-11, portando a casa due punti pesanti.

«Un successo che vale tantissimo per questi ragazzi – commentano i dirigenti – perché vincere su questo campo non è mai stato facile, soprattutto contro una squadra esperta come i Liotri. Dopo il primo set si erano un po’ disuniti, ma sono stati bravi a ritrovare la lucidità e sotto 2-1 non hanno mollato di un centimetro. Questa squadra sta crescendo allenamento dopo allenamento».

Nel prossimo turno la squadra della Contea osserverà il riposo, dopo il ritiro dal campionato del Vigata.

Liotri Volley Catania – Volley Modica NextGen 2-3

Parziali: 20-25, 25-21, 25-15, 18-25, 11-15

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