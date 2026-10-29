Carola Modica campionessa regionale: la ginnasta sciclitana vola alla finale nazionale di Civitavecchia

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Laureatasi campionessa regionale, stacca anche il pass per la finale nazionale di ginnastica artistica in programma a Civitavecchia alla fine del prossimo mese, precisamente il 28 e 29 novembre. Per la sciclitana Carola Modica è un momento felice.

Il successo, raccolto nei giorni scorsi al Palamillennium di Rosolini nella seconda prova del Campionato Individuale Gold Junior e Senior, è servito per aggiudicarsi il passaggio alle gare nazionali, le finali che gli atleti inseguono nei loro percorsi formativi.

Carola Modica è stata una delle protagoniste assolute della competizione: nella categoria Gold Junior 2 è riuscita a difendere i colori della Ginnastica Artistica Palladium offrendo una prova impeccabile, che le è valsa il titolo di campionessa regionale. Un vero trionfo, che arriva a conclusione di mesi di lavoro preparatorio in una disciplina che richiede passione e capacità.

Nella stessa giornata di gare anche Matilde Antoci, compagna di squadra, ha ottenuto un ottimo terzo posto nella classifica del campionato regionale, riservandosi un posto per la fase di ripescaggio nazionale attesa il 7 e l’8 novembre prossimi a Treviglio.

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