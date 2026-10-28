Ispica Running, a Riposto la squadra più numerosa da fuori provincia e due podi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un primato per l’Asd Ispica Running a Riposto. È risultata essere la società presente con la squadra più numerosa proveniente da fuori provincia. Diciotto gli atleti che hanno partecipato, nello scorso fine settimana, alla Maratonina Blu Jonio e al 2° Trofeo della Contea, due manifestazioni podistiche che attraversano i territori di Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, con partenza e arrivo in piazza del Commercio. Una grande festa dello sport e del podismo in particolare, con strade chiuse al traffico e un’organizzazione attenta alla sicurezza e alla buona riuscita dell’evento, che ha richiamato atleti da ogni parte dell’isola.

Nella Maratonina Blu Jonio, sulla distanza della mezza maratona, ottima la prova di Claudio Asta (SM40), che è arrivato al traguardo con il tempo di 1h24’55”. Buone anche le prestazioni di Davide Frazzetto, che ha coperto la distanza della maratonina in 1h44’23”, e di Pietro Carbonaro, in 1h44’40”.

Nel 2° Trofeo della Contea, sulla distanza di 10 km, sono stati due i podi di categoria conquistati a fine gara. Eccellente la prova di Danilo Iacono, che ha conquistato il 1° posto nella categoria SM35 con il tempo di 39’23”. Sul podio anche Carmelo Padova, terzo nella categoria SM55 in 41’42”. Ottime prove anche per Pierpaolo Lucenti (42’11”), Claudio Cavarra (44’04”), Vincenzo Spatola (46’00”), il presidente Tonino Occhipinti (46’22”), Agatino Leonardi (48’08”), Ignazio D’Andrea (49’12”), Claudio Cormaci (52’29”), Carlo Peluso (56’36”), Francesco Sicali (56’47”), Rosario Molino (57’57”), Maurizio Forte (1h00’16”), Salvatore Cormaci (1h00’17”) e Santo Floriddia (1h02’57”).

“Al di là dei risultati individuali, la trasferta ha confermato la forza di un gruppo unito da passione, amicizia e voglia di migliorarsi – commenta la società sportiva ispicese –. Archiviata la bella esperienza fatta a Riposto, si guarda ora al prossimo appuntamento. Il prossimo 8 novembre saremo alla prima edizione della Mezza del Borgo, in programma a Testa dell’Acqua, in territorio di Noto”.

© Riproduzione riservata