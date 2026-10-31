Judo, Grand Slam di Abu Dhabi: niente podio per Savita Russo e Vincenzo Pelligra

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Ultime gare oggi al Grand Slam di judo ad Abu Dhabi, con la nazionale italiana impegnata con i propri atleti nella tre giorni (29-30-31 ottobre) di una delle più prestigiose gare a livello mondiale.

Nella capitale degli Emirati Arabi anche i due ragusani Savita Russo e Vincenzo Pelligra, entrambi in forza alle Fiamme Azzurre. Gli atleti della nazionale italiana, nonostante le buone prestazioni, non sono riusciti a salire sul podio. Lo sciclitano Vincenzo Pelligra (81 kg) ha perso nella gara contro Gasanov (BRN) e la ragusana Savita Russo (63 kg) è stata fermata al primo incontro dalla croata Oberan.

I due atleti, cresciuti nella Koizumi Ecodep Judo Scicli alla corte tecnica del maestro Maurizio Pelligra, sono due eccellenze di una disciplina che li sta portando ad incontrare i giganti mondiali dello judo.

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