Si è conclusa la seconda edizione dell'iniziativa promossa da Despar Sicilia con Lilt Ragusa e Asp Ragusa: prenotate anche quattro ecografie per donne under 30.
Judo, Grand Slam di Abu Dhabi: niente podio per Savita Russo e Vincenzo Pelligra
31 Ott 2026 11:19
Ultime gare oggi al Grand Slam di judo ad Abu Dhabi, con la nazionale italiana impegnata con i propri atleti nella tre giorni (29-30-31 ottobre) di una delle più prestigiose gare a livello mondiale.
Nella capitale degli Emirati Arabi anche i due ragusani Savita Russo e Vincenzo Pelligra, entrambi in forza alle Fiamme Azzurre. Gli atleti della nazionale italiana, nonostante le buone prestazioni, non sono riusciti a salire sul podio. Lo sciclitano Vincenzo Pelligra (81 kg) ha perso nella gara contro Gasanov (BRN) e la ragusana Savita Russo (63 kg) è stata fermata al primo incontro dalla croata Oberan.
I due atleti, cresciuti nella Koizumi Ecodep Judo Scicli alla corte tecnica del maestro Maurizio Pelligra, sono due eccellenze di una disciplina che li sta portando ad incontrare i giganti mondiali dello judo.
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