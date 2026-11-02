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Giarratana Volley, colpo al tie-break a Santa Teresa: 3-2 sul campo di una big
02 Nov 2026 09:22
Cinque set, due rimonte subite e un tie-break vinto sul filo: il Giarratana Volley esce dalla palestra di Santa Teresa di Riva con due punti pesanti e la prova di saper soffrire. Nella terza giornata della Serie B maschile, girone H, la formazione rossoblù ha superato 3-2 la Farmacia Parisi Santa Teresa, una delle squadre partite meglio in campionato, alla prima trasferta della sua storia nella categoria.
Partita a strappi, decisa punto su punto. Il Giarratana ha aperto vincendo il primo set ai vantaggi, 26-24, ma i padroni di casa hanno reagito subito prendendosi il secondo 25-21. Gli iblei sono tornati avanti nel terzo, chiuso ancora 25-21, e si sono ritrovati a un passo dal successo pieno. Nel quarto, però, il Santa Teresa ha riaperto tutto, spuntandola di nuovo ai vantaggi, 26-24, e trascinando la sfida al quinto parziale. Anche il tie-break è rimasto in equilibrio fino in fondo: lo spunto decisivo lo ha trovato il Giarratana, che ha chiuso 15-13.
Resta il rammarico per il 3-1 sfumato nel quarto set, che avrebbe portato in dote l’intera posta. Ma la squadra guidata da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo ha mostrato solidità mentale e fisica, senza perdere lucidità nei momenti decisivi contro un avversario di livello. Dopo il 3-0 dell’esordio con Gibellina, il Giarratana sale così a cinque punti in due partite.
«Il successo in trasferta è un’iniezione di fiducia in vista del prossimo appuntamento», commenta il presidente Salvatore Pagano. «Avevamo di fronte una squadra molto forte, in una categoria per noi completamente nuova. E siamo riusciti a spuntarla. Vi assicuro che non era facile».
Il Giarratana tornerà in campo sabato 7 novembre davanti al proprio pubblico contro la Scalia Volley Sciacca, con l’obiettivo di dare continuità al buon avvio.
Farmacia Parisi Santa Teresa – Asd Giarratana Volley 2-3
Parziali: 24-26, 25-21, 21-25, 26-24, 13-15
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