Giarratana Volley, prima trasferta in Serie B: a Santa Teresa di Riva l’esame contro una big

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Dopo il battesimo vincente davanti al pubblico amico, è il momento di fare la valigia. L’Asd Giarratana Volley si prepara alla prima trasferta della sua storica stagione in Serie B maschile, girone H: sabato 31 ottobre, alle 18, i rossoblù di Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo saranno di scena alla palestra comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva contro la Farmacia Parisi Santa Teresa.

Per Giarratana è la seconda gara ufficiale, dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata. Il sestetto ibleo arriva forte dei tre punti conquistati con il netto successo all’esordio contro Gibellina; i padroni di casa, invece, viaggiano nelle zone alte della classifica con cinque punti raccolti nelle prime due uscite. Un vero banco di prova, dunque, per misurare la crescita di un gruppo alla prima apparizione assoluta in un campionato nazionale.

La vigilia

«Affrontiamo una squadra di grande valore che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo importante nel campionato», presenta la sfida il presidente Salvatore Pagano. Per lui sarà un test molto interessante, utile a misurarsi lontano da casa contro un avversario di alto livello: la squadra arriva con l’entusiasmo della vittoria con Gibellina, ma con la consapevolezza che il campionato è appena iniziato e che ogni partita va affrontata con umiltà e determinazione.

Il presidente rivendica anche il percorso della società: «Questa Serie B rappresenta un traguardo storico per Giarratana e per tutto il nostro territorio». Ai ragazzi chiede la stessa concentrazione e la stessa voglia di lottare mostrate all’esordio: «Il risultato sarà il campo a deciderlo, ma siamo certi che la squadra saprà onorare al meglio questa trasferta».

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