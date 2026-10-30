Cimiteri, navette e orari per i Defunti: la guida comune per comune in provincia di Ragusa

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Bus navetta gratuiti, aperture prolungate, strade chiuse e divieti di sosta: per Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti i Comuni della provincia di Ragusa hanno messo in campo piani speciali per accompagnare le migliaia di visitatori attesi nei cimiteri tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Ecco, comune per comune, cosa prevedono le ordinanze e gli avvisi pubblicati. Dove i Comuni non hanno comunicato gli orari di apertura, conviene informarsi prima di mettersi in viaggio.

Ragusa

Navette gratuite domenica 1 e lunedì 2 novembre dalle 7.30 alle 18, su tre percorsi: da piazza Libertà al Cimitero centrale (via Pennavaria, via Marsala, via Meli, ponte Giovanni XXIII, via San Vito, corso Italia, via Roma, via Addolorata); da piazza Libertà al cimitero di Ibla (viale Ten. Lena, piazza Gramsci, piazza del Popolo, viale Sicilia, via Risorgimento, rampa dell’O.M.P.A.); da piazza G.B. Odierna, a Ibla, al cimitero di Ibla.

Traffico. L’ordinanza della Polizia municipale chiude via Addolorata l’1 e il 2 novembre dalle 7 alle 18. Negli stessi giorni, dalle 7.30 alle 18, vietato il transito in corso Italia tra via Leggio e via San Vito (salvo chi va al parcheggio interrato di piazza Matteotti), in via Rapisardi, via Roma, piazza Libertà e via Battisti tra via Colombo e viale Ten. Lena; senso unico in via Natalelli verso largo Scarico. Divieti di sosta con rimozione, dal 30 ottobre al 2 novembre, sui piazzali e sulle strade d’accesso del cimitero di Ibla, sullo slargo del Cimitero centrale fino a via Monelli, sui primi 200 metri della salita verso contrada Scassale e in via Addolorata; l’1 e il 2 novembre anche in piazza Libertà alta, viale Ten. Lena, via Pennavaria, ponte Giovanni XXIII, corso Italia e via Roma. Sul piazzale superiore di Ibla possono sostare solo i titolari del contrassegno disabili e i fiorai autorizzati. Restano esclusi dai divieti di transito bus urbani, taxi, residenti, chi lavora nelle zone interessate e veicoli con contrassegno disabili.

Il 2 novembre sono previste cerimonie con Messe e deposizione di corone nei tre cimiteri cittadini. Nei cimiteri di Ragusa centro, Ibla e Marina tornano anche i defibrillatori, la cui installazione è stata annunciata per prima dell’1 novembre. Per Marina di Ragusa e San Giacomo gli atti non prevedono navette.

Modica

Dal 31 ottobre al 2 novembre, ogni giorno dalle 7 alle 18, divieto di accesso (eccetto mezzi di pubblica utilità e residenti) in via Mantegna Idria dall’incrocio con via San Benedetto da Norcia al civico 14, in via Cimitero Dente fino al piazzale e in via Cimitero dal nuovo parcheggio alla via Modica-Ragusa (bus esclusi). Nel vecchio piazzale del cimitero possono transitare solo bus, taxi, disabili, forze dell’ordine e autorizzati. Senso unico in via Sant’Antonio Piano Ceci, fino alla ex statale 115 con obbligo di svolta a destra, e in via Mantegna Idria in direzione via San Benedetto da Norcia; divieto di sosta con rimozione in via Cimitero, in via Sant’Antonio Piano Ceci e per cento metri sul piazzale davanti ai servizi igienici del vecchio cimitero. Il Comune non ha ancora pubblicato orari di apertura né avvisi sulle navette.

Vittoria e Scoglitti

Navette gratuite l’1 e il 2 novembre con orario continuato dalle 8 alle 18. Due pullman partono dalla stazione (piazza Vittoria Nenni) e passano da piazza Manin; un pulmino parte da piazza del Popolo. A Scoglitti la navetta collega piazza Fratelli Cervi al cimitero, sempre dalle 8 alle 18.

Sulla provinciale 18 Vittoria-Piombo, nel tratto che porta al cimitero di contrada Cappellaris, sarà creata una corsia a senso unico transennata riservata alle auto dirette al cimitero, mentre il resto della carreggiata resta a doppio senso per bus, mezzi di servizio e soccorso e traffico da e per Santa Croce. L’ordinanza del Comune la prevede l’1 e il 2 novembre; quella del Libero Consorzio, proprietario della strada, dalle 7 di sabato 31 ottobre alle 19 di lunedì 2. L’1 e il 2 novembre, dalle 6 alle 19, divieto di sosta con rimozione nei piazzali d’ingresso dei cimiteri di Vittoria e Scoglitti e alle fermate delle navette.

Il 2 novembre Messa in suffragio con le autorità sul sagrato della chiesa del cimitero, corone alla Cappella ungherese, al Sacrario dei Combattenti e al Memoriale Croce Nera d’Austria nell’area dell’ex campo di concentramento; a Scoglitti preghiera e benedizione delle tombe.

Comiso e Pedalino

Il cimitero di via Roma resta aperto il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre dalle 7.30 alle 17.30. A Pedalino l’apertura del martedì 3 novembre è anticipata a lunedì 2, dalle 9 alle 12.30. Sabato mattina le auto non potranno entrare dal cancello della zona D. Dal 30 ottobre all’8 novembre sono sospesi tutti i cantieri nei cimiteri.

Pozzallo

Navetta gratuita l’1 e il 2 novembre dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, da viale Europa al piazzale del cimitero passando da via Rapisardi, piazza delle Rimembranze, corso Vittorio Veneto, lungomare Raganzino, largo dei Vespri Siciliani, viale Australia, viale Asia e via Livatino. Divieto di sosta con rimozione alle fermate; nei due giorni la Ztl non sarà attiva.

Scicli

Navetta gratuita il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre dalle 7 alle 19 dal quartiere Jungi (viale I Maggio, giardini Giovanni Paolo II) al cimitero di contrada Mendolilli, con fermate in corso Garibaldi, largo Gramsci e via Ospedale angolo via Carrabba. Fino al 2 novembre, dalle 7 alle 18, divieto di sosta con rimozione in via Valverde e in alcuni tratti di via Ospedale, divieto di transito in via Valverde e sosta massima di 60 minuti con disco orario nei parcheggi del cimitero; riservati dieci posti ai disabili. Davanti all’ingresso nord del cimitero, fino al 2 novembre, la fiera straordinaria dei fiori.

Ispica

Il cimitero sarà aperto l’1 e il 2 novembre dalle 7 alle 19. Negli stessi giorni divieto di sosta con rimozione sulla provinciale 46 Ispica-Pozzallo, dall’incrocio con la strada Scala Nova al piazzale del cimitero, e posti per disabili lungo il muro di cinta. Dalle 10 alle 18 la provinciale 46 è chiusa al transito all’incrocio con la comunale 40: chi dal cimitero, da Pozzallo o da Santa Maria del Focallo va verso Ispica, Rosolini o Pachino deve passare dalla comunale 40 e dalla strada Favara-Passo Naca-statale 115.

Santa Croce Camerina

Orario continuato dalle 7 alle 17.30 da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre e bus navetta gratuito l’1 e il 2 novembre da via Caucana all’ingresso del cimitero, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Acate

Il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre, dalle 7.30 alle 19.30, vendita dei fiori autorizzata da piazza Matteotti a largo Chambly. Divieto di sosta e fermata in piazza Matteotti tra via Fiume e il civico 9, divieto di accesso e sosta sul viale e sulla piazzetta davanti all’ingresso del cimitero, divieto di transito e fermata in largo Chambly e divieto di sosta sul lato sinistro della provinciale 3 in direzione Chiaramonte.

Chiaramonte Gulfi

L’1 e il 2 novembre, dalle 8 alle 20, divieto di sosta in via Ciano sul lato destro in discesa, tra la Circonvallazione e via Togliatti. Lunedì 2 novembre, dalle 8 alle 12, divieto di sosta e di transito anche in piazza Duomo.

Giarratana e Monterosso Almo

A Giarratana proseguono i lavori nell’area di nuova espansione del cimitero, dove si sta livellando il terreno prima di pavimentare le strade interne. Per Giarratana e Monterosso Almo i Comuni non hanno pubblicato avvisi su orari o servizi per la ricorrenza.

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