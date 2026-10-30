Strisce blu a Modica, il Comune aspettava a settembre 14 mila euro: ne sono arrivati 3 mila

Sulla carta, a settembre, le strisce blu di Modica avrebbero dovuto portare nelle casse del Comune 14.193,54 euro. Nella realtà, il 14 ottobre, sul conto dell’ente ne sono arrivati 3.283,25. La differenza, quasi 11 mila euro, l’ha trattenuta il concessionario del servizio, che l’ha giustificata con i costi del personale e con gli stalli rimasti senza incasso.
Chi gestisce le strisce blu di Modica
La sosta a pagamento in città e il parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro sono affidati in concessione dal novembre 2020. Il contratto è stato firmato con un raggruppamento di due imprese, la Nam.3 srl di Messina e la Elicar Parking srl di Catania, che per gestire il servizio hanno dato vita a una società consortile, la Blumod scarl. Il meccanismo è semplice. Il concessionario incassa le tariffe dai parcometri e dall’app; in cambio versa al Comune una quota fissa degli incassi, pari al 25,03 per cento, come offerto in sede di gara.
I conti di settembre
Con una comunicazione del 14 ottobre, Blumod ha trasmesso al Comune il riepilogo degli incassi di settembre e la copia del bonifico. Il canone dovuto, secondo quei numeri, era di 14.193,54 euro. La società, tuttavia, ha operato una decurtazione complessiva di 10.910,29 euro, divisa in due voci. La prima, 7 mila euro tondi, riguarda i maggiori costi sostenuti per il personale. La seconda, 3.910,29 euro, copre i minori incassi dovuti a tre motivi:
gli stalli usati gratuitamente dai titolari del pass per disabili, come previsto da una delibera di giunta del 2021;
i pass provvisori rilasciati dal Comando ai residenti di piazza Albanese, utilizzati in via Tirella;
gli stalli occupati per lavori o eventi disposti dallo stesso Comune.
In conclusione, al Comune sono andati 3.283,25 euro: meno di un quarto di quanto previsto dal contratto.
Un Comune in dissesto e le «pendenze pregresse»
Il dato pesa di più se si guarda al contesto. Modica ha dichiarato il dissesto finanziario con una delibera del consiglio comunale del 30 gennaio 2025, e dal giugno dello stesso anno un organo straordinario di liquidazione gestisce i debiti del passato. In un bilancio che deve far quadrare ogni voce, anche poche migliaia di euro al mese contano. Il direttore dell’esecuzione del contratto, nominato a maggio, «sta avviando» le verifiche sulle «pendenze contabili pregresse». Una formula burocratica che lascia intendere come la partita tra Comune e concessionario non riguardi soltanto settembre. Restano dunque da chiarire alcuni punti: se le decurtazioni siano previste dal contratto, se il Comune le riconosca e se si siano ripetute nei mesi precedenti.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]