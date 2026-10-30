Reati contro gli animali, a Ragusa 54 indagati nel 2025: il Rapporto Zoomafia

Nel 2025 la Procura di Ragusa ha registrato 46 procedimenti e 54 indagati per reati contro gli animali. È il dato ibleo del Rapporto Zoomafia LAV 2026, presentato questa mattina a Ragusa al Centro polifunzionale interculturale. Per la provincia mancano i numeri del 2024, quindi non è possibile un confronto con l’anno precedente.
Il quadro siciliano è in crescita. Tra le 12 Procure che hanno trasmesso i dati di entrambi gli anni, i procedimenti aumentano del 3,33% e gli indagati del 37,65%. Il dato resta parziale: hanno risposto 13 Procure ordinarie su 20, e per il 2025 risultano almeno 635 procedimenti e 639 indagati. Il numero più alto è a Catania, con 174 procedimenti e 280 indagati; seguono Palermo con 102 e 135, e Siracusa con 60 e 35.
Preoccupa la giustizia minorile: la Procura per i minorenni di Palermo è quella con il maggior numero di ragazzi indagati in Italia per reati contro gli animali.
Corse clandestine e combattimenti tra cani
Il rapporto, il ventisettesimo, è firmato dal criminologo Ciro Troiano, responsabile dell’Osservatorio nazionale Zoomafia LAV. In Sicilia, spiega, lo sfruttamento criminale degli animali prende molte forme: corse clandestine di cavalli, «un fenomeno particolarmente preoccupante», combattimenti tra cani, traffico illecito di animali, pesca di frodo e abigeato, con casi di coinvolgimento della criminalità organizzata segnalati anche dalla Direzione investigativa antimafia.
All’incontro, accanto a Resi Iurato, responsabile della sede LAV di Ragusa, e all’avvocato Carlo Cimellaro dell’Ufficio legale LAV, sono intervenuti il comandante del Centro anticrimine natura dei Carabinieri di Catania, tenente colonnello Ugo Giunta, la viceprefetta Rossella La Terra, il vice comandante provinciale dei Carabinieri, tenente colonnello Giuseppe Licciardello, il direttore del Dipartimento veterinario Giuseppe Arestia e il questore di Ragusa Salvatore Fazzino.
Presentato anche il manuale “Il diritto degli animali”, edizione 2026, realizzato dalla LAV con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri: quasi mille pagine e 37 autori, dal diritto penale alla medicina veterinaria fino alle tecniche investigative.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
Due giorni in cui la provincia di Ragusa torna protagonista, a livello regionale, in tema di Medicina di Laboratorio. Per questo appuntamento sono attesi nel capoluogo ibleo, venerdì 23 e sabato 24 ottobre, accademici, biologi, laboratoristi, medici patologi clinici, tecnici sanitari di laboratorio biomedico ed infermieri per un aggiornamento scientifico trasversale volto a fare incontrare ricerca […]