Saccheggiano i fondali tra Cava d’Aliga e Sampieri: sorpresi con 709 ricci di mare

Erano arrivati dalla provincia di Siracusa per fare incetta di ricci di mare lungo uno dei tratti più suggestivi della costa sciclitana. Ma la loro battuta di pesca illegale è stata interrotta dai finanzieri della Compagnia di Modica, che hanno sequestrato ben 709 esemplari, ancora vivi e pronti per essere trasportati altrove.
L’operazione è scattata lungo il litorale compreso tra Cava d’Aliga e Sampieri, nel territorio di Scicli, durante un servizio di controllo della Guardia di Finanza di Ragusa finalizzato al contrasto della pesca di frodo. I militari hanno individuato due uomini siracusani intenti a prelevare ricci dai fondali marini, utilizzando attrezzature professionali da immersione. Un’attività svolta in pieno giorno e in quantità decisamente superiori ai limiti consentiti dalla normativa.
Ben 709 ricci di mare contro i 50 esemplari giornalieri consentiti a un pescatore sportivo. Un quantitativo che testimonia la portata del prelievo effettuato lungo un tratto di costa particolarmente prezioso sotto il profilo ambientale. Le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’intero pescato e delle attrezzature subacquee utilizzate dai due uomini, successivamente segnalati alla competente Capitaneria di Porto per le violazioni accertate.
La buona notizia arriva proprio dal destino dei ricci sequestrati: tutti gli esemplari, essendo ancora vivi, sono stati immediatamente restituiti al mare, contribuendo così alla salvaguardia della specie e dell’equilibrio dell’ecosistema marino.
L’intervento rientra nelle attività di tutela ambientale condotte dalla Guardia di Finanza, impegnata a contrastare il depauperamento delle risorse marine e a proteggere anche gli operatori della pesca regolare, penalizzati da chi sfrutta illegalmente il patrimonio ittico.
Una vicenda che riporta l’attenzione sulla fragilità dei fondali del litorale ibleo, dove la tutela della biodiversità passa anche attraverso il contrasto a prelievi indiscriminati che rischiano di impoverire progressivamente il mare.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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