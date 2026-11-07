Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Kickboxing, lo sciclitano Mattia Manenti in azzurro agli Europei Wako di Skopje
07 Nov 2026 11:41
Mattia Manenti agli Europei Wako, gli European Kickboxing Championship in corso a Skopje, nella Macedonia del Nord, fino a tutto il 15 novembre. L’atleta sciclitano della palestra Kbb Pacetto di Scicli rappresenta i colori azzurri con la Nazionale italiana. È la punta di diamante della Kick Boxer’s Bitter’son e ai Campionati europei di kickboxing è atteso per la sua capacità sportiva maturata nella società sportiva sciclitana.
I campionati europei di kickboxing sono riservati alle categorie senior, master e para-inclusive: l’evento di Skopje rappresenta per la società di sport marziale sciclitana la vetrina internazionale, con Mattia a gareggiare sul ring e sul tatami con i migliori atleti europei. Alle gare partecipano 1.191 atleti in rappresentanza di 41 nazioni, affiancati da 325 allenatori e 85 arbitri. Numeri che dimostrano l’importanza dell’evento sportivo europeo.
Per Guglielmo Pacetto, che da anni segue dal punto di vista tecnico nella sua palestra di Scicli numerosi appassionati di questa disciplina sportiva, è un grande momento di confronto con le altre realtà. Andare ai campionati europei non è un fatto di tutti i giorni: per ottenere queste convocazioni ci vogliono capacità, impegno, forza atletica e costanza per una disciplina sportiva faticosa e impegnativa dal punto di vista fisico e mentale. Mattia Manenti ha tutte queste caratteristiche, assieme a Guglielmo Pacetto, esperto tecnico e formatore di tanti giovani.
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