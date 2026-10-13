Kickboxing, Mattia Manenti convocato in Nazionale

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L’atleta sciclitano, cresciuto nella palestra Asd Kick Boxer’s Bitter’son del Maestro Guglielmo Pacetto, è reduce dalla partecipazione, a Misano Adriatico, alla Collegiale nazionale azzurri di kickboxing con tre giornate di intenso lavoro di preparazione per la Nazionale italiana.

La preparazione è stata dedicata alle categorie seniores e masters della Federazione Italiana Kickboxing, Punching Boxing, Shoot Boxe, Savate e Muay Thai. E’ stata la fase preparatoria all’evento sportivo che si terrà a Skopje, nella Macedonia del Nord dal 6 al 15 novembre denominato WAKO European Kickboxing Championships 2026. Al raduno preparatorio la presenza di Mattia Manenti non è passata inosservata; è stata, infatti, particolarmente apprezzata per la preparazione tecnica e la formazione sportiva maturata alla corte dell’esperto tecnico Guglielmo Pacetto che ha fatto amare questa disciplina sportiva in città.

Per il giovane atleta sciclitano si aprono nuovi scenari con la maglia della Nazionale in una disciplina sportiva dai grandi sacrifici sul campo. Nello scorso mese di marzo Mattia Manenti (63,5 kg Senior) della ASD Kick Boxer’s Bitterson di Scicli aveva vinto il titolo di categoria negli sport da combattimento alle finali dei Campionati italiani Ring FC, disputate a Riccione e organizzate da Federkombat. Le prestazioni della delegazione siciliana erano state eccellenti. Con 27 medaglie di cui 10 ori, 6 argenti ed 11 bronzi è stato certificato l’alto livello tecnico degli atleti siciliani e la qualità del lavoro svolto da società e tecnici su tutto il territorio dell’isola.

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