Maratona al PalaTerni e quarta vittoria consecutiva al tie break per la Volley Modica

Ancora una maratona, ancora una prova di forza, ancora un tie break vincente. L’Avimec Modica espugna il PalaTerni superando la Terni Volley Academy per 3-2 (26/24, 16/25, 25/21, 21/25, 10/15) al termine di 2 ore e 12 minuti di gioco intenso e spettacolare.

In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto – in tribuna anche l’ex portiere del Milan Nelson Dida – i biancoazzurri firmano la quarta vittoria consecutiva, mettendo pressione alle squadre che li precedono in classifica e confermando carattere e mentalità da grande squadra.

Primo set: rimonta Terni ai vantaggi

Avvio equilibrato (4-4), poi il primo break dei padroni di casa (8-5). Modica reagisce e torna in parità sull’11-11. La sfida prosegue punto a punto, con continui capovolgimenti di fronte.

I “Galletti” si procurano tre set point sul 21-24, ma Terni non molla, ribalta tutto e chiude ai vantaggi 26-24 dopo 32 minuti, sfruttando un errore in attacco degli ospiti.

Secondo set: reazione da grande squadra

La risposta modicana è immediata. Dopo un avvio equilibrato (2-2), i biancoazzurri prendono il controllo del gioco e allungano fino al 6-11, gestendo con autorità il parziale.

Il muro numero 100 stagionale di Pedro Putini vale il +7 (13-20) e indirizza definitivamente il set. Il 16-25 finale, certificato dal video check, riporta la gara in perfetta parità.

Terzo set: Terni torna avanti

La terza frazione è ancora combattuta (8-7). Quando i rossoverdi tentano l’allungo (15-13), coach Enzo Distefano prova a spezzare il ritmo con i time out, ma nel finale Terni costruisce quattro set point e chiude 25-21, tornando avanti 2-1.

Quarto set: Bertozzi manda tutti al tie break

Modica non si arrende. Nel quarto set i padroni di casa provano la fuga (13-10), ma un contro break riporta avanti i biancoazzurri (15-16).

È una sfida tattica, punto a punto. Sul 20-24 arrivano quattro palle set per Modica: la seconda è quella buona, con Bertozzi che mette a terra il 21-25 dopo 28 minuti di battaglia e rimanda ogni decisione al quinto set.

Tie break: Modica più lucida nel finale

Nel set decisivo regna l’equilibrio (7-7). Modica cambia campo avanti 7-8 e piazza l’allungo decisivo sul 9-13. Chillemi – che ha festeggiato i 200 punti stagionali – guida l’assalto finale.

Sul 9-14 arrivano cinque match point. Dopo aver sciupato il primo, Bertozzi chiude i conti con l’attacco vincente del 10-15 che vale il 3-2 finale.

Quarta vittoria di fila prima della sosta

Per l’Avimec Modica è il quarto successo consecutivo, ottenuto con personalità su un campo difficile e contro una squadra in salute.

Ora la sosta, poi l’ultimo atto della regular season: il 15 marzo, al PalaRizza, arriverà Napoli per una sfida che potrebbe valere molto in chiave classifica.

Tabellino

Terni Volley Academy – Avimec Modica 2-3 Parziali: 26/24, 16/25, 25/21, 21/25, 10/15

Terni Volley Academy: Troiani, Martinez 16, Biasotto 11, Ciupa 14, Caporossi 5, Hristov 18, Mugnolo 2, Catinelli 5, Broccatelli (L1), n.e. Trappetti (L2), Bontempo. All. Cristiano Camardese.

Avimec Modica: Barretta 10, Raso, Bertozzi 13, Lugli 2, Putini 4, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 13, Garofolo 8, Mariano 14, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Giulio Bolici (Chiusi) e Marco Laghi (Bagnacavallo).



