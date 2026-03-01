L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
Maratona al PalaTerni e quarta vittoria consecutiva al tie break per la Volley Modica
01 Mar 2026 21:52
Ancora una maratona, ancora una prova di forza, ancora un tie break vincente. L’Avimec Modica espugna il PalaTerni superando la Terni Volley Academy per 3-2 (26/24, 16/25, 25/21, 21/25, 10/15) al termine di 2 ore e 12 minuti di gioco intenso e spettacolare.
In un palazzetto gremito in ogni ordine di posto – in tribuna anche l’ex portiere del Milan Nelson Dida – i biancoazzurri firmano la quarta vittoria consecutiva, mettendo pressione alle squadre che li precedono in classifica e confermando carattere e mentalità da grande squadra.
Primo set: rimonta Terni ai vantaggi
Avvio equilibrato (4-4), poi il primo break dei padroni di casa (8-5). Modica reagisce e torna in parità sull’11-11. La sfida prosegue punto a punto, con continui capovolgimenti di fronte.
I “Galletti” si procurano tre set point sul 21-24, ma Terni non molla, ribalta tutto e chiude ai vantaggi 26-24 dopo 32 minuti, sfruttando un errore in attacco degli ospiti.
Secondo set: reazione da grande squadra
La risposta modicana è immediata. Dopo un avvio equilibrato (2-2), i biancoazzurri prendono il controllo del gioco e allungano fino al 6-11, gestendo con autorità il parziale.
Il muro numero 100 stagionale di Pedro Putini vale il +7 (13-20) e indirizza definitivamente il set. Il 16-25 finale, certificato dal video check, riporta la gara in perfetta parità.
Terzo set: Terni torna avanti
La terza frazione è ancora combattuta (8-7). Quando i rossoverdi tentano l’allungo (15-13), coach Enzo Distefano prova a spezzare il ritmo con i time out, ma nel finale Terni costruisce quattro set point e chiude 25-21, tornando avanti 2-1.
Quarto set: Bertozzi manda tutti al tie break
Modica non si arrende. Nel quarto set i padroni di casa provano la fuga (13-10), ma un contro break riporta avanti i biancoazzurri (15-16).
È una sfida tattica, punto a punto. Sul 20-24 arrivano quattro palle set per Modica: la seconda è quella buona, con Bertozzi che mette a terra il 21-25 dopo 28 minuti di battaglia e rimanda ogni decisione al quinto set.
Tie break: Modica più lucida nel finale
Nel set decisivo regna l’equilibrio (7-7). Modica cambia campo avanti 7-8 e piazza l’allungo decisivo sul 9-13. Chillemi – che ha festeggiato i 200 punti stagionali – guida l’assalto finale.
Sul 9-14 arrivano cinque match point. Dopo aver sciupato il primo, Bertozzi chiude i conti con l’attacco vincente del 10-15 che vale il 3-2 finale.
Quarta vittoria di fila prima della sosta
Per l’Avimec Modica è il quarto successo consecutivo, ottenuto con personalità su un campo difficile e contro una squadra in salute.
Ora la sosta, poi l’ultimo atto della regular season: il 15 marzo, al PalaRizza, arriverà Napoli per una sfida che potrebbe valere molto in chiave classifica.
Tabellino
Terni Volley Academy – Avimec Modica 2-3 Parziali: 26/24, 16/25, 25/21, 21/25, 10/15
Terni Volley Academy: Troiani, Martinez 16, Biasotto 11, Ciupa 14, Caporossi 5, Hristov 18, Mugnolo 2, Catinelli 5, Broccatelli (L1), n.e. Trappetti (L2), Bontempo. All. Cristiano Camardese.
Avimec Modica: Barretta 10, Raso, Bertozzi 13, Lugli 2, Putini 4, Chillemi 14, Cipolloni Save, Buzzi 13, Garofolo 8, Mariano 14, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.
Arbitri: Giulio Bolici (Chiusi) e Marco Laghi (Bagnacavallo).
