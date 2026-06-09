Modica protagonista in Italia: Cappello e Iemmolo tra le migliori coppie della ginnastica aerobica

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Un risultato di grande prestigio che conferma la crescita della ginnastica aerobica modicana nel panorama nazionale. La coppia formata da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, portacolori della Motyka Modica, ha conquistato un eccellente quinto posto ai Campionati Nazionali Assoluti Gold di Ginnastica Aerobica disputati a Gorle, in provincia di Bergamo.

In una delle competizioni più importanti e prestigiose dell’intera stagione agonistica, i due atleti modicani sono riusciti a distinguersi tra le migliori coppie italiane della disciplina, centrando un piazzamento di assoluto valore in una gara caratterizzata da un livello tecnico elevatissimo.

La coppia allenata da Mariastella Vittorio ha saputo affrontare la competizione con determinazione, qualità tecnica e grande maturità agonistica, riuscendo a entrare nella top five nazionale e portando il nome della Motyka Modica tra le eccellenze della ginnastica aerobica italiana.

Il campionato nazionale assoluto rappresenta infatti il massimo palcoscenico per gli atleti della categoria Gold e il quinto posto conquistato da Cappello e Iemmolo assume un significato ancora più importante considerando l’elevato valore degli avversari presenti in pedana.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla società modicana per il risultato ottenuto dai suoi atleti.

«Quello conquistato da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo è un risultato di grande prestigio – spiegano dalla Motyka Modica –. Piazzarsi al quinto posto agli Assoluti Gold ha permesso ai nostri atleti di confrontarsi con le migliori coppie italiane della disciplina. Entrambi hanno dimostrato ottime qualità tecniche, una grande presenza in pedana e una crescita importante sotto tutti gli aspetti».

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