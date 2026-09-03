Avviata la preparazione atletica della Meerkat Scicli. Il 10 ottobre inizia il campionato regionale DR1 di basket

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Un mese di preparazione in vista della nuova stagione di Divisione Regionale 1 prevista con inizio il prossimo 10 ottobre. Sono sei settimane di lavoro per il gruppo impegnato a costruire condizione fisica, identità ed affiatamento in vista dell’esordio in campionato. A guidare la preparazione il trio Fabrizio Lonatica, Lucio Lonatica e Francesco Mormino, con il supporto della preparatrice atletica Elena Carnemolla, che curerà il lavoro fisico della squadra. “Per questa prima fase gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Marina di Ragusa, in attesa della riapertura delle palestre scolastiche di Scicli e della disponibilità del Geodetico, che consentiranno alla squadra di proseguire il percorso di preparazione nella propria città” – spiega Lucio Lonatica.



Noto già il roster ad inizio di stagione che risulta composto dagli atleti Alejo, Manenti, Conti, D’Onofrio, La Rocca, Sammito, Ventura, Giannone, Lonatica, Giurdanella e Nicoscia.

“Al gruppo si aggregano, per gli allenamenti, alcuni dei giovanissimi del vivaio, Spadaro, Lonatica e Ventura, a conferma della volontà della società di valorizzare e coinvolgere i propri giovani nel percorso della prima squadra – conclude Lucio Lonatica – si parte dunque con entusiasmo, lavoro e tanta voglia di basket. L’obiettivo è arrivare al 10 ottobre pronti ad affrontare una nuova stagione di DR1, con la consapevolezza che il primo passo verso i risultati passa proprio da queste settimane di preparazione”.

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