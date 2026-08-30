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La Virtus si testa subito contro Comiso. Recupido svela com’è nata
30 Ago 2026 11:00
*Recupido parte dalla costruzione del roster e dai criteri seguiti durante l’estate: «La squadra è stata composta confermando i giocatori più talentuosi dello scorso anno, quelli che si sposavano con la nostra idea di pallacanestro. A loro abbiamo aggiunto giovani di prospettiva, che abbiano voglia di lavorare e di mettersi in mostra». *
*Le amichevoli avranno innanzitutto una funzione di verifica. «La prima la giocheremo con il cronometro, anche per tutelare i ragazzi dal punto di vista fisico – spiega Recupido –. Queste partite serviranno a me per conoscere meglio i giocatori, capire come rispondono alle richieste, ma serviranno anche a loro per conoscersi reciprocamente: capire come servire un compagno, come aiutarlo e come stare insieme in campo».*
*La pre season proseguirà poi sabato 5 settembre, ancora in casa alle 17.30, contro Gela (avversario nel girone F della Serie B Interregionale). Mercoledì 9 settembre, sempre alle 17.30, la Virtus ospiterà la Fortitudo Agrigento. Gli ultimi due test saranno in trasferta: il 17 settembre alle 18 ad Agrigento e il 20 settembre alle 18 sul campo di Gela.*
*Partite che dovranno cominciare a mostrare anche l’identità che Recupido vuole imprimere alla sua Virtus: «L’imprinting deve essere quello di una squadra che difende forte, che si passa la palla e che, quando è possibile, spinge spesso in contropiede. La pallacanestro che piace a me e mi ha permesso di avere risultati è questa».*
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