È morta a soli quattro anni, a Palermo, per una sospetta difterite, una malattia che in Italia è ormai rarissima e che non causava una vittima da oltre trent’anni. La bambina, Anna Rosa, non era stata vaccinata. La Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare […]
Passalacqua Ragusa, si accendono i motori: Seletti guida la nuova sfida delle aquile iblee
28 Ago 2026 10:20
Completati i controlli medici, la Passalacqua Ragusa Basket è pronta ad affrontare la stagione 2026/2027 sotto la guida tecnica di Paolo Seletti, che approda tra le aquile iblee dopo aver portato Faenza alla promozione in serie A1.
Le atlete, tra alcune riconferme e molti nuovi innesti, stanno affrontando una attenta riattivazione fisica e atletica e iniziando a costruire con il nuovo staff tecnico la stagione, introdotta da una preseason che vedrà la Passalacqua affrontare alcune formazioni di pari serie e serie superiore, per testare sul campo la preparazione. Prima uscita ufficiale, l’11 settembre a Caltanissetta.
Assieme a capitana Chiara Consolini, le riconfermate sono Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Melaine Olodo, Josephine Di Fine e Precious Johnson. Prima esperienza a Ragusa per Sara Ronchi, Alessandra Cosaro, Elisa Leghissa, Marion Heriaud e Martina Guzzoni.
Head coach, Paolo Seletti
Assistant coach, Sergio Trovato
Preparatore atletico, Paolo Modica
Skills coach, Laura Perseu
Sharon Baglieri e Turi Lissandrello alleneranno le giovanili (cinque le atlete aggregate alla prima squadra).
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