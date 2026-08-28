Passalacqua Ragusa, si accendono i motori: Seletti guida la nuova sfida delle aquile iblee

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Completati i controlli medici, la Passalacqua Ragusa Basket è pronta ad affrontare la stagione 2026/2027 sotto la guida tecnica di Paolo Seletti, che approda tra le aquile iblee dopo aver portato Faenza alla promozione in serie A1.

Le atlete, tra alcune riconferme e molti nuovi innesti, stanno affrontando una attenta riattivazione fisica e atletica e iniziando a costruire con il nuovo staff tecnico la stagione, introdotta da una preseason che vedrà la Passalacqua affrontare alcune formazioni di pari serie e serie superiore, per testare sul campo la preparazione. Prima uscita ufficiale, l’11 settembre a Caltanissetta.

Assieme a capitana Chiara Consolini, le riconfermate sono Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Melaine Olodo, Josephine Di Fine e Precious Johnson. Prima esperienza a Ragusa per Sara Ronchi, Alessandra Cosaro, Elisa Leghissa, Marion Heriaud e Martina Guzzoni.

Head coach, Paolo Seletti

Assistant coach, Sergio Trovato

Preparatore atletico, Paolo Modica

Skills coach, Laura Perseu

Sharon Baglieri e Turi Lissandrello alleneranno le giovanili (cinque le atlete aggregate alla prima squadra).

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