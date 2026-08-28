Volley Modica, la fame è già quella giusta: i “Galletti” scaldano i motori per la nuova Serie A3

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La nuova Avimec Modica comincia a prendere forma. Si chiuderà con la seduta mattutina di domani la prima settimana di lavoro dei “Galletti”, pronti ad affrontare per l’ottava stagione consecutiva il campionato di Serie A3, che prenderà il via il prossimo 18 ottobre.

Dai primi giorni di preparazione arrivano indicazioni positive per lo staff tecnico guidato da Enzo Distefano. Il gruppo, profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, sta trovando rapidamente la propria identità e sta lavorando con grande determinazione per smaltire le tossine estive e raggiungere progressivamente la migliore condizione fisica e tecnica.

Test atletici e subito in campo: al PalaRizza comincia la nuova sfida

Il raduno pre season si è aperto lunedì con una giornata interamente dedicata ai test di valutazione atletica, curati da Manu Medica. La società modicana ha scelto ancora una volta di mettere al centro della preparazione sicurezza, professionalità e monitoraggio delle condizioni fisiche degli atleti.

Nel pomeriggio il gruppo si è trasferito al PalaRizza, dove è iniziato il vero lavoro sul campo. Lo staff di Distefano ha alternato sedute atletiche dedicate a resistenza e forza alle prime esercitazioni tecnico-tattiche con la palla.

Una settimana intensa, dunque, ma che ha già permesso di gettare le basi della nuova stagione.

Coach Distefano: “La parola chiave è fame”

A fotografare i primi giorni di lavoro è proprio coach Enzo Distefano, che sottolinea soprattutto la voglia mostrata dai suoi giocatori.

“Abbiamo iniziato a lavorare con un gruppo in buona parte rivoluzionato”, spiega il tecnico, sottolineando l’importanza dei test funzionali e fisici svolti con lo staff sanitario prima del trasferimento al PalaRizza.

Il lavoro con la palla è già entrato nel programma di allenamento e le prime sensazioni sono positive. “Vedo che i ragazzi hanno tanta voglia di mettersi subito alla prova”, racconta Distefano, consapevole però che il percorso è appena cominciato e che ci sarà tempo per migliorare.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase di valutazione fisica. “Affidarsi a persone competenti come lo staff di Manu Medica è stato molto importante”, aggiunge il tecnico, spiegando che adesso toccherà alla squadra trasformare sul parquet tutte le indicazioni emerse dai test.

Dieci nuovi arrivati, ma il gruppo è già unito

Uno degli aspetti più incoraggianti emersi dalla prima settimana riguarda l’inserimento dei dieci nuovi giocatori. Nonostante il profondo rinnovamento del roster, i nuovi arrivati sembrano essersi ambientati rapidamente all’interno della famiglia Volley Modica.

Al PalaRizza si lavora duro, anche sotto temperature ancora tipicamente estive, ma l’entusiasmo non manca.

E per Distefano c’è già un ingrediente fondamentale: “La parola chiave è la fame”. Una fame di vittorie, ma soprattutto di lavoro, che il tecnico ha percepito fin dalle prime sedute.

Serie A3, esordio subito ad alta intensità

La stagione che attende l’Avimec Modica non sarà semplice. Il campionato di Serie A3 si preannuncia competitivo e il calendario metterà immediatamente i “Galletti” davanti a tre avversarie ambiziose.

Castellana, Galatone e Campobasso saranno infatti le prime tre sfide del campionato, appuntamenti che Distefano considera particolarmente importanti.

“Dobbiamo guardare tutte le squadre con grande rispetto”, sottolinea il tecnico, che chiede ai suoi massima concentrazione e massimo impegno in ogni partita.

L’obiettivo, dunque, è chiaro: costruire passo dopo passo una squadra capace di affrontare ogni avversario con la giusta mentalità.

Panciocco: “Modica è bellissima, possiamo divertirci”

Tra i volti nuovi dell’Avimec Modica c’è Rocco Panciocco. Lo schiacciatore capitolino ha già avuto modo di conoscere la città e il nuovo ambiente, raccogliendo impressioni decisamente positive.

“Le mie prime impressioni qui a Modica e alla Volley Modica sono sicuramente positive”, racconta Panciocco. Il giocatore ha trovato un gruppo motivato e desideroso di lavorare, oltre a una città che lo ha immediatamente colpito.

“Modica è una città bellissima”, sottolinea, raccontando la presenza dei tanti turisti che arrivano da ogni parte del mondo e il fascino di un territorio conosciuto non soltanto per il celebre cioccolato, ma anche per la sua architettura e la sua storia.

Difendere i colori della città della Contea rappresenta quindi per Panciocco una motivazione ulteriore.

Preparazione dura, ma entusiasmo alle stelle

Anche sul fronte della preparazione lo schiacciatore vede una squadra già sulla buona strada.

“Stiamo lavorando tutti duramente, soprattutto con questo caldo, ma sono certo che tutto ciò ci servirà in futuro”, racconta Panciocco.

La prima settimana ha quindi avuto anche una funzione fondamentale per conoscersi, creare sintonia con i nuovi compagni e prendere confidenza con i metodi di lavoro dello staff tecnico.

E il nuovo acquisto ha già un messaggio per i tifosi: appuntamento al PalaRizza. “Aspetto i miei nuovi tifosi numerosi”, dice Panciocco, convinto che quella che sta per iniziare possa essere una stagione importante.

“Potremo divertirci molto tutti insieme”, è la promessa dello schiacciatore.

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