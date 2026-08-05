Virtus Ragusa: debutto al PalaPadua contro Marigliano

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La stagione della SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a entrare nel vivo. La Federazione ha ufficializzato il calendario del campionato di Serie B Interregionale 2026/2027 e per la formazione ragusana il primo appuntamento sarà davanti al proprio pubblico: domenica 27 settembre, al PalaPadua, arriverà la Promobasket Marigliano per la giornata inaugurale del girone F.

Un esordio casalingo che darà subito il via a una stagione ricca di sfide e ambizioni, con la Virtus chiamata a confrontarsi con un raggruppamento competitivo che comprende formazioni siciliane e calabresi, oltre alle squadre campane.

La prima trasferta a Catanzaro, poi il calendario entra nel vivo

Dopo il debutto contro Marigliano, la Virtus Ragusa affronterà la prima gara lontano da casa il 4 ottobre, sul parquet della Basket Academy Catanzaro.

Il calendario propone un avvio intenso, con la squadra ragusana chiamata fin dalle prime giornate a misurarsi con avversarie organizzate e con l’obiettivo di costruire il proprio percorso in un campionato lungo e impegnativo.

Il girone F sarà composto da 14 squadre, impegnate in un torneo con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate di regular season.

Quattro derby siciliani nel girone F: sfide attese per la Virtus

Sono quattro le formazioni siciliane inserite nello stesso girone della Virtus Ragusa.

Il primo derby regionale arriverà l’8 novembre, quando al PalaPadua arriveranno gli Svincolati Milazzo. La sfida di ritorno è prevista il 21 febbraio.

Contro Barcellona il confronto d’andata si giocherà in trasferta il 15 novembre, mentre il ritorno a Ragusa è fissato per il 28 febbraio.

Doppio appuntamento anche contro la Basket School Messina: primo match il 13 dicembre al PalaTracuzzi, ritorno il 4 aprile al PalaPadua.

La sfida contro Gela sarà invece l’ultimo appuntamento della stagione regolare. Le due squadre si affronteranno il 20 dicembre a Ragusa, prima della pausa natalizia, e poi l’11 aprile al PalaLivatino nella gara che chiuderà la regular season.

Playoff e playout: in palio la corsa verso la Serie B Nazionale

La formula del campionato prevede che le prime otto squadre classificate al termine della stagione regolare accedano ai playoff.

La nona classificata conquisterà la permanenza diretta nella categoria, mentre le squadre dal decimo al tredicesimo posto dovranno affrontare i playout. L’ultima formazione in classifica retrocederà direttamente in Serie C.

Playoff e playout saranno disputati con la formula delle serie al meglio delle tre partite.

La vincente dei playoff del girone F accederà alla finale di Conference contro la vincente del girone E. La squadra che conquisterà la finale otterrà la promozione in Serie B Nazionale 2027/2028.

La formazione sconfitta avrà comunque una seconda possibilità attraverso uno spareggio in campo neutro contro le perdenti delle altre finali di Conference: la vincente conquisterà l’ultimo posto disponibile per il salto di categoria.

IL CALENDARIO

1ª giornata – 27 settembre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Promobasket Marigliano

2ª giornata – 4 ottobre 2026

Basket Academy Catanzaro–SuperConveniente Virtus Ragusa

3ª giornata – 11 ottobre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Air Basket Termoli

4ª giornata – 18 ottobre 2026

Bim Bum Basket Rende–SuperConveniente Virtus Ragusa

5ª giornata – 25 ottobre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Miwa Basket Benevento

6ª giornata – 1° novembre 2026

Virtus Sarno–SuperConveniente Virtus Ragusa

7ª giornata – 8 novembre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Svincolati Milazzo

8ª giornata – 15 novembre 2026

Barcellona Basket–SuperConveniente Virtus Ragusa

9ª giornata – 22 novembre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Pallacanestro Sora

10ª giornata – 28 novembre 2026

Polisportiva Matese–SuperConveniente Virtus Ragusa

11ª giornata – 6 dicembre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Angri Pallacanestro

12ª giornata – 13 dicembre 2026

Basket School Messina–SuperConveniente Virtus Ragusa

13ª giornata – 20 dicembre 2026

SuperConveniente Virtus Ragusa–Gela Basket

14ª giornata – 10 gennaio 2027

Promobasket Marigliano–SuperConveniente Virtus Ragusa

15ª giornata – 17 gennaio 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Basket Academy Catanzaro

16ª giornata – 24 gennaio 2027

Air Basket Termoli–SuperConveniente Virtus Ragusa

17ª giornata – 31 gennaio 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Bim Bum Basket Rende

18ª giornata – 6 febbraio 2027

Miwa Basket Benevento–SuperConveniente Virtus Ragusa

19ª giornata – 14 febbraio 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Virtus Sarno

20ª giornata – 21 febbraio 2027

Svincolati Milazzo–SuperConveniente Virtus Ragusa

21ª giornata – 28 febbraio 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Barcellona Basket

22ª giornata – 7 marzo 2027

Pallacanestro Sora–SuperConveniente Virtus Ragusa

23ª giornata – 14 marzo 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Polisportiva Matese

24ª giornata – 21 marzo 2027

Angri Pallacanestro–SuperConveniente Virtus Ragusa

25ª giornata – 4 aprile 2027

SuperConveniente Virtus Ragusa–Basket School Messina

26ª giornata – 11 aprile 2027

Gela Basket–SuperConveniente Virtus Ragusa

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