La Virtus Ragusa riparte: lunedì il raduno, al PalaPadua il debutto contro Marigliano

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Si riaccendono i motori della SuperConveniente Virtus Ragusa. Lunedì 17 agosto prenderà ufficialmente il via la stagione 2026/27, con il raduno della squadra e l’arrivo a Ragusa di tutti gli atleti che comporranno il nuovo roster affidato a coach Gianni Recupido, coadiuvato dagli assistenti Lia Valerio e Giovanni Pioggia.

Dopo la pausa estiva, per la Virtus comincia così un percorso che porterà la formazione ragusana verso il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Giorni di lavoro, valutazioni e conoscenza reciproca serviranno a costruire un gruppo chiamato a misurarsi ancora una volta con il campionato di Serie B Interregionale.

Visite mediche e valutazioni prima di cominciare

La prima fase della preparazione sarà dedicata agli adempimenti necessari per consentire alla squadra di affrontare nel migliore dei modi il lungo percorso agonistico. Martedì 18 agosto e nella mattinata di mercoledì 19 gli atleti saranno sottoposti alle visite mediche agonistiche e a una serie di valutazioni ortopediche, osteopatiche e fisioterapiche.

Un passaggio fondamentale per verificare le condizioni fisiche dei giocatori e impostare il lavoro di preparazione sulla base delle esigenze del nuovo gruppo.

Mercoledì il primo faccia a faccia con coach Recupido

Il vero battesimo della stagione arriverà nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto. Staff tecnico e squadra si ritroveranno per la prima riunione ufficiale, un momento destinato alla conoscenza del gruppo, alla condivisione del metodo di lavoro e alla definizione dei primi obiettivi stagionali.

Subito dopo si passerà dalle parole ai fatti. La squadra scenderà in campo per la prima seduta di atletica e basket, dando così il via alla preparazione vera e propria.

Doppie sedute e oltre quaranta giorni di lavoro

Da giovedì 20 agosto il programma entrerà progressivamente a regime. Il lavoro sarà articolato tra preparazione atletica, sedute in sala pesi e allenamenti specifici di basket. In calendario sono previste anche diverse giornate con doppia seduta, nell’ottica di costruire passo dopo passo condizione fisica, identità di squadra e automatismi di gioco.

Saranno inoltre alcune amichevoli a scandire il percorso di avvicinamento al campionato. Oltre quaranta giorni di preparazione separano il raduno dal primo impegno ufficiale, un periodo nel quale coach Recupido e il suo staff potranno lavorare sulla crescita del gruppo e sull’amalgama tra i giocatori.

Il 27 settembre debutto al PalaPadua contro Marigliano

La data cerchiata in rosso sul calendario è domenica 27 settembre, quando prenderà ufficialmente il via il campionato di Serie B Interregionale. La Virtus Ragusa sarà inserita nel girone F e comincerà il proprio cammino davanti al pubblico di casa.

L’esordio è infatti previsto al PalaPadua contro Marigliano. Sarà il primo banco di prova ufficiale per una squadra che, già a partire da lunedì, inizierà a prendere forma.



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