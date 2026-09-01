Ecco come sarà la nuova squadra della Passalacqua. Tutti i dettagli

Nuove alchimie da fondere, molte giovanissime inserite nel roster della Passalacqua Ragusa, formazione che affronterà il campionato di basket femminile di serie A2 per la stagione 2026/2027 alla guida di coach Paolo Seletti. Stamani, nella sede della Passalacqua, la presentazione ufficiale alla stampa, del team, e dello staff. E’stato il presidente della società sportiva, Davide Passalacqua a introdurre ‘i lavori’, presentando la nuova formazione, una *”amalgama tra la storia della nostra società e le nuove ragazze, che con lo staff tecnico troveranno equilibrio e uno spirito di squadra che si sta già delineando. Un buon inizio costituisce il 50 per cento della riuscita di un progetto e ci siamo. Alle ragazze auguro un buon inizio, divertitevi e fateci divertire”. *Gianstefano Passalacqua, in rappresentanza del main sponsor della società, ha rinnovato il benvenuto sottolineando, nella presenza del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, accompagnato dal vicesindaco Gianni Giuffrida, dall’assessore allo Sport, Simone Digrandi, dall’assessora alla Pubblica istruzione Catia Pasta (virtualmente presente anche la presidente del Libero consorzio tra comuni, Maria Rita Schembari), *”il valore che il team ha per la città di Ragusa, per la quale costituisce un riconosciuto patrimonio sportivo e umano”. “Una decina di giorni di lavoro ad alte temperature, vediamo sorrisi e impegno per questo nuovo progetto che ci sta appassionando. E’un mix tra ragazze esperte che hanno la maglia di Ragusa attaccata alla pelle **e ragazze giovani che si sono messe a disposizione con la loro verdissima età, pronte, assieme alle due valide straniere, a lottare fino all’ultimo pallone. Questo è l’obiettivo che ci siamo dati: avere noi l’ultimo pallone in mano, fino alla fine, quell’ultimo tiro vorremmo averlo noi, per metterlo nella retina, ovviamente. Questo è l’obiettivo di quest**a stagione”. * Il direttore sportivo Alessandro Scrofani, nell’entusiasmo della nuova stagione che sta per iniziare con il mood ragusano e lo stile Passalacqua da trasmettere – ci penseranno l’assistant coach Sergio Trovato e la capitana Chiara Consolini “un esempio per tutte, la prima ad entrare in campo e l’ultima ad uscire” – ha voluto sottolineare il messaggio sportivo e i valori che da sempre la Passalacqua intende trasmettere: *”grinta, generosità, sportività e lealtà. Non sarà una stagione semplice, ancora una volta trasferte impegnative, per le quali ci vorrà un fisico… speciale”. * E’stata poi la volta di coach Paolo Seletti alla guida tecnica del team. *”Sono colpito dall’accoglienza che abbiamo ricevuto; **la dice abbastanza lunga sulla passione che c’è a Ragusa per la pallacanestro. Sentiamo la responsabilità del progetto. Io, da allenatore, sento spesso la sensazione di costruire castelli sulla sabbia. Insomma, che si fa una stagione e un’onda alla fine cancella tutto e ricominci da capo. Il senso che mi piacerebbe dare alla mia permanenza qui è quello di provare a costruire qualcosa che resti, che non venga spazzato da un’onda ma che rimanga. E’chiaro che siamo ambiziosi, vogliamo competere, vogliamo esserci, vogliamo esserci fin in fondo, vogliamo provare a stare in campo il più a lungo possibile in questo campionato e, come diceva giustamente il Presidente, ci piacerebbe essere in campo quando cade l’ultima palla della stagione. L’accoglienza è stata strepitosa, la squadra che abbiamo costruito sono molto felice di allenarla; mi sembra una squadra **con il giusto equilibrio e con grande profondità. Quindi è una squadra che è pronta a tutte quelle evenienze che possono capitare nel corso di una stagione**”*. Ha concluso gli interventi il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ex cestista di lungo corso. *”S**ono rimasto molto colpito dalle parole anche del coach e mi sembra che le premesse siano davvero positive. Ha detto delle cose sagge e parte con una visione chiara di certo condivisa con la società. Devo ringraziare la famiglia Passalacqua, che da oltre un decennio **si impegna a fare sport nella nostra città, non solo per i risultati che ovviamente sono utili e importanti ma anche nell’attività di base, nell’attività giovanile. La Passalacqua ormai è una tradizione, una parte della storia della città di Ragusa. Più giovani fanno sport e più la società migliora; quando una ragazza o un ragazzo sono impegnati in un’attività sportiva, sono destinati ad essere cittadini migliori. Lo sport insegna **molti valori che poi ti accompagnano nella vita, il rispetto delle regole e delle gerarchie, accettare non solo le vittorie ma anche le sconfitte”*. Ragusa nel 2027 sarà Città europea dello sport e nel campo del basket femminile – ha ricordato l’assessore Digrandi – ci sarà un gemellaggio con una squadra femminile del Burundi, una realtà lontana ma una occasione di conoscenza e crescita reciproca, in cui saranno coinvolte anche le ragazze della Passalacqua. Le partite della stagione verranno giocate sabato sera. Esordio in campionato il 3 ottobre alle 20 al PalaMinardi contro l’Halley Thunder Matelica. Primo impegno preseason, l’11 settembre alle 19.00 al PalaCannizzaro di Caltanissetta al Trofeo delle Miniere; la Passalacqua affronterà la Golfo Basket Alcamo.Giada Drocker, add. stampa (in coda, link con interviste e immagini di copertura)Assieme a capitana Chiara Consolini, le riconfermate sono Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Melaine Olodo, Josephine Di Fine e Precious Johnson. Prima esperienza a Ragusa per Sara Ronchi, Alessandra Cosaro, Elisa Leghissa, Marion Heriaud e Martina Guzzoni.ASSETTO SOCIETARIO Presidente, Davide Passalacqua Rappresentante Main sponsor, Gianstefano Passalacqua Direttore sportivo, Alessandro Scrofani Team Tecnico Head coach, Paolo Seletti Assistant coach, Sergio Trovato Preparatore atletico, Paolo Modica Skills coach, Laura Perseu Sharon Baglieri e Turi Lissandrello alleneranno le giovanili (cinque le atlete aggregate alla prima squadra). Addetto agli arbitri, Patrizio Guardiano Team medico Lucia Sparacino, medico sociale Renato Chessari, osteopata fisioterapista Ezequiel Cordoba, massaggiatoreSintesi profilo giocatrici4 Chiara Consolini: classe 1988 quattro scudetti, una Coppa Italia, 1 Super coppa e una Eurocup. Giocatrice a Schio, Lucca, Umbertide e Virtus Bologna. Una lunga strada in Nazionale con cui è stata anche alle Olimpiadi. Capitana con i colori della Passalacqua cuciti addosso e una residenza a Ragusa

7 Sara Ronchi Ala tiratrice classe 2003. Entrata in corso di campionato nell’ultima stagione a Faenza, ha dimostrato subito di che pasta è fatta; reattiva in attacco e difesa, è una giocatrice di gruppo e sostanza. Cresciuta tra Monza e Giussano, Sara, ha maturato la sua formazione cestistica nelle giovanili della Geas, ha partecipato allo School basket lab di Roma laboratorio cestistico promosso dalla Fip per i migliori prospetti italiani, e nel 2022 è approdata a Udine in A2 dove ha disputato la sua stagione ‘high’ prima di uno stop forzato, e del rientro che l’ha vista a stagione avviata, tra le protagoniste della cavalcata promozione di Faenza. In maglia azzurra dalla Under 14 ad oggi, è stata tra le atlete convocate nel Green Team nel recente raduno Capri-Napoli con coach Capobianco.

8 Federica Mazza, classe 2001, è tornata a Ragusa dove ha iniziato la sua carriera cestistica, passando per La Spezia, Battipaglia, Broni e Sassari tra A1 e A2 e non si è fatta mancare la maglia della Nazionale italiana con la quale ha conquistato un bronzo agli Europei Under 16. La stagione in Passalacqua, appena trascorsa è stata la migliore dal punto di vista del rendimento. Con una crescente responsabilità sulle spalle, ha condotto la squadra in momenti particolarmente complessi

9 Alessandra Cosaro Pedina stabile della Nazionale Under 18 con cui ha partecipato ad Eurobasket in Svezia. Play/guardia, classe 2008 è cresciuta in casa Schio ed ha debuttato sul parquet della massima serie. La scorsa stagione tra le protagoniste della promozione di Faenza, ora è pronta a calarsi nel nuovo progetto di Ragusa.

10 Beatrice Stroscio La sua storia cestistica tra serie A1 e A2 è nota, il suo apporto in Nazionale – con un bronzo e un oro agli Europei 5vs5 under 16 e under 18 e un decennio in cui ha disputato anche la Coppa del Mondo e Nation League in 3vs3 – ha segnato pagine storiche. Guardia, classe 2001, Beatrice Stroscio ha disputato un avvio di stagione con il botto, da top scorer. Poi è stata costretta ad uno stop per infortunio. E’pronta per all’avvio di questa stagione

16 Elisa Leghissa Triestina, classe 2006, cresciuta nel vivace vivaio della Futurosa, Elisa appena 16enne ha intrapreso la sua prima lunga trasferta accasandosi al Basket Roma per disputare serie B, Under 19 e aggregarsi alla prima squadra in A2, poi è seguito un anno ad Empoli con la Use, sempre in A2 per approdare in Ncaa a Sacramento, California. Una stagione che le ha dato occasione di conoscere un modo di lavorare diverso, ma anche di continuare a crescere in autonomia personale e tecnica cestistica. In maglia azzurra Under 18 e Under 20,

20 Marion Heriaud classe 1999. Ha iniziato la sua carriera da professionista LF2 con l’Aulnoye-Aymeries in Francia. Dopo tre stagioni si è trasferita in Svezia all’Uppsala Basket, in prima divisione. Un mese in Spagna con il Melilla Ciudad del Deporte La Salle e poi a Torino, l’ultima stagione

23 Martina Guzzoni Guardia, classe 2006, è cresciuta nel vivaio della Cestistica Spezzina; l’ultimo anno protagonista a Faenza, dove la sua migliore stagione ha coinciso con la promozione del team in A1. Giocatrice in maglia azzurra dall’Under 16, è stata impegnata agli Europei 2026 con Italbasket Under 20

31 Melaine Olodo Una lunga storia d’amore con la Passalacqua e i suoi colori. Solo una stagione passata a Vigarano. Ala/pivot, classe 2003 è una delle riconfermate del team

34 Josephine Di Fine E’ cresciuta nel vivaio della Passalacqua, è atleta di interesse nazionale Under 19, Under 20, di recente presente al raduno azzurro dell’Under 23 (3×3). Ala, classe 2004, nel roster della Passalacqua da un decennio in A1 e A2, eccetto un’annata con San Giovanni Valdarno

38 Precious Johnson, 26 anni, svedese di nascita, centro-ala, con il basket nel DNA. In Nazionale svedese dall’Under 16 a oggi. Ha giocato per 5 anni con la Duquesne University di Pittsburgh e poi ha affrontato la ‘fase europea’ della sua carriera nella prima divisione ungherese con lo Szekszárd, squadra con cui ha disputato anche l’Eurocup e l’Eurolega, e con il David Kornell Ka.

