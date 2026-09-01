Ragusa si prepara a vivere una nuova stagione universitaria. Nei prossimi anni la città potrebbe vedere crescere in maniera significativa la propria offerta formativa, con tre nuovi percorsi destinati ad aggiungersi a quelli già attivi. Il primo, e certamente il più rilevante per importanza e immediatezza, è Medicina e Chirurgia, che tornerebbe a Ragusa con […]
Ecco come sarà la nuova squadra della Passalacqua. Tutti i dettagli
01 Set 2026 21:44
Giada Drocker, add. stampa (in coda, link con interviste e immagini di copertura)
Assieme a capitana Chiara Consolini, le riconfermate sono Federica Mazza, Beatrice Stroscio, Melaine Olodo, Josephine Di Fine e Precious Johnson. Prima esperienza a Ragusa per Sara Ronchi, Alessandra Cosaro, Elisa Leghissa, Marion Heriaud e Martina Guzzoni.
ASSETTO SOCIETARIO Presidente, Davide Passalacqua Rappresentante Main sponsor, Gianstefano Passalacqua Direttore sportivo, Alessandro Scrofani Team Tecnico Head coach, Paolo Seletti Assistant coach, Sergio Trovato Preparatore atletico, Paolo Modica Skills coach, Laura Perseu Sharon Baglieri e Turi Lissandrello alleneranno le giovanili (cinque le atlete aggregate alla prima squadra). Addetto agli arbitri, Patrizio Guardiano Team medico Lucia Sparacino, medico sociale Renato Chessari, osteopata fisioterapista Ezequiel Cordoba, massaggiatore
Sintesi profilo giocatrici
4 Chiara Consolini: classe 1988 quattro scudetti, una Coppa Italia, 1 Super coppa e una Eurocup. Giocatrice a Schio, Lucca, Umbertide e Virtus Bologna. Una lunga strada in Nazionale con cui è stata anche alle Olimpiadi. Capitana con i colori della Passalacqua cuciti addosso e una residenza a Ragusa
7 Sara Ronchi Ala tiratrice classe 2003. Entrata in corso di campionato nell’ultima stagione a Faenza, ha dimostrato subito di che pasta è fatta; reattiva in attacco e difesa, è una giocatrice di gruppo e sostanza. Cresciuta tra Monza e Giussano, Sara, ha maturato la sua formazione cestistica nelle giovanili della Geas, ha partecipato allo School basket lab di Roma laboratorio cestistico promosso dalla Fip per i migliori prospetti italiani, e nel 2022 è approdata a Udine in A2 dove ha disputato la sua stagione ‘high’ prima di uno stop forzato, e del rientro che l’ha vista a stagione avviata, tra le protagoniste della cavalcata promozione di Faenza. In maglia azzurra dalla Under 14 ad oggi, è stata tra le atlete convocate nel Green Team nel recente raduno Capri-Napoli con coach Capobianco.
8 Federica Mazza, classe 2001, è tornata a Ragusa dove ha iniziato la sua carriera cestistica, passando per La Spezia, Battipaglia, Broni e Sassari tra A1 e A2 e non si è fatta mancare la maglia della Nazionale italiana con la quale ha conquistato un bronzo agli Europei Under 16. La stagione in Passalacqua, appena trascorsa è stata la migliore dal punto di vista del rendimento. Con una crescente responsabilità sulle spalle, ha condotto la squadra in momenti particolarmente complessi
9 Alessandra Cosaro Pedina stabile della Nazionale Under 18 con cui ha partecipato ad Eurobasket in Svezia. Play/guardia, classe 2008 è cresciuta in casa Schio ed ha debuttato sul parquet della massima serie. La scorsa stagione tra le protagoniste della promozione di Faenza, ora è pronta a calarsi nel nuovo progetto di Ragusa.
10 Beatrice Stroscio La sua storia cestistica tra serie A1 e A2 è nota, il suo apporto in Nazionale – con un bronzo e un oro agli Europei 5vs5 under 16 e under 18 e un decennio in cui ha disputato anche la Coppa del Mondo e Nation League in 3vs3 – ha segnato pagine storiche. Guardia, classe 2001, Beatrice Stroscio ha disputato un avvio di stagione con il botto, da top scorer. Poi è stata costretta ad uno stop per infortunio. E’pronta per all’avvio di questa stagione
16 Elisa Leghissa Triestina, classe 2006, cresciuta nel vivace vivaio della Futurosa, Elisa appena 16enne ha intrapreso la sua prima lunga trasferta accasandosi al Basket Roma per disputare serie B, Under 19 e aggregarsi alla prima squadra in A2, poi è seguito un anno ad Empoli con la Use, sempre in A2 per approdare in Ncaa a Sacramento, California. Una stagione che le ha dato occasione di conoscere un modo di lavorare diverso, ma anche di continuare a crescere in autonomia personale e tecnica cestistica. In maglia azzurra Under 18 e Under 20,
20 Marion Heriaud classe 1999. Ha iniziato la sua carriera da professionista LF2 con l’Aulnoye-Aymeries in Francia. Dopo tre stagioni si è trasferita in Svezia all’Uppsala Basket, in prima divisione. Un mese in Spagna con il Melilla Ciudad del Deporte La Salle e poi a Torino, l’ultima stagione
23 Martina Guzzoni Guardia, classe 2006, è cresciuta nel vivaio della Cestistica Spezzina; l’ultimo anno protagonista a Faenza, dove la sua migliore stagione ha coinciso con la promozione del team in A1. Giocatrice in maglia azzurra dall’Under 16, è stata impegnata agli Europei 2026 con Italbasket Under 20
31 Melaine Olodo Una lunga storia d’amore con la Passalacqua e i suoi colori. Solo una stagione passata a Vigarano. Ala/pivot, classe 2003 è una delle riconfermate del team
34 Josephine Di Fine E’ cresciuta nel vivaio della Passalacqua, è atleta di interesse nazionale Under 19, Under 20, di recente presente al raduno azzurro dell’Under 23 (3×3). Ala, classe 2004, nel roster della Passalacqua da un decennio in A1 e A2, eccetto un’annata con San Giovanni Valdarno
38 Precious Johnson, 26 anni, svedese di nascita, centro-ala, con il basket nel DNA. In Nazionale svedese dall’Under 16 a oggi. Ha giocato per 5 anni con la Duquesne University di Pittsburgh e poi ha affrontato la ‘fase europea’ della sua carriera nella prima divisione ungherese con lo Szekszárd, squadra con cui ha disputato anche l’Eurocup e l’Eurolega, e con il David Kornell Ka.
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