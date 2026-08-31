Borracce al posto delle bottiglie: la SSD Millennium cambia passo e dice stop alla plastica

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Lo sport come strumento di educazione, non soltanto fisica ma anche ambientale. La società di ginnastica artistica SSD Millennium sceglie di eliminare la plastica monouso dalla palestra e lancia un progetto che mette insieme salute, sostenibilità e formazione delle nuove generazioni.

Dalla pedana alla sostenibilità: la nuova sfida della SSD Millennium

Non ci sono soltanto acrobazie, travi, esercizi perfetti e medaglie nella ginnastica artistica. Per la SSD Millennium, la vera crescita degli atleti passa anche attraverso i comportamenti quotidiani e la capacità di prendersi cura dell’ambiente in cui vivono.

Da questa convinzione nasce la scelta ufficiale della società di eliminare la plastica monouso dalla palestra, trasformando l’impianto sportivo in un vero laboratorio di buone pratiche ambientali. Un cambiamento concreto che coinvolge atleti, famiglie e tecnici e che punta a trasformare una semplice abitudine quotidiana in un messaggio educativo.

Borracce e acqua filtrata: la palestra diventa plastic-free

Il progetto parte da un gesto semplice: abbandonare le bottiglie di plastica usa e getta e puntare sulle borracce riutilizzabili. In palestra è stato installato un erogatore di acqua filtrata, così da consentire agli atleti di riempire le proprie borracce prima e durante gli allenamenti.

Una scelta che, nelle intenzioni della società, permette di ridurre la produzione di rifiuti e contemporaneamente di promuovere uno stile di vita più consapevole tra i giovani ginnasti.

L’obiettivo è fare in modo che il rispetto dell’ambiente non rimanga un concetto astratto, ma diventi una pratica quotidiana vissuta direttamente durante l’attività sportiva.

“Lo sport educa soprattutto con l’esempio”

Alla base dell’iniziativa c’è infatti una precisa idea di sport. Se la palestra rappresenta un luogo nel quale bambini e ragazzi imparano disciplina, rispetto delle regole, attenzione alla salute e al proprio corpo, deve essere anche uno spazio capace di trasmettere il rispetto per l’ambiente.

«Vedere i nostri ragazzi impegnarsi ogni giorno nello sport – dichiara il tecnico Patrizia Lorefice – ci ricorda quanto sia fondamentale offrire loro l’ambiente migliore in cui crescere».

Da qui la decisione di installare l’erogatore di acqua filtrata e favorire l’utilizzo delle borracce: «Insegnare la disciplina della ginnastica significa anche trasmettere il rispetto per il mondo che ci circonda: con questo semplice gesto prima dell’allenamento, ogni nostro ginnasta diventa un piccolo campione di sostenibilità».

Salute e ambiente, una scelta che guarda al futuro

La svolta plastic-free viene presentata dalla SSD Millennium anche come una scelta legata alla salute e al benessere degli atleti, oltre che alla tutela dell’ambiente. L’utilizzo di contenitori riutilizzabili e il ricorso all’acqua filtrata consentono di ridurre la dipendenza dalle bottiglie monouso durante le attività sportive.

Ma il progetto guarda anche oltre la quotidianità della palestra. Una società sportiva che sceglie la sostenibilità può diventare un esempio per le famiglie e per il territorio, dimostrando come anche piccoli cambiamenti nelle abitudini possano produrre un impatto significativo quando vengono condivisi da un’intera comunità.

La palestra come laboratorio di buone pratiche

La SSD Millennium punta quindi a trasformare il proprio impianto non soltanto in un luogo destinato agli allenamenti, ma in uno spazio nel quale sport, educazione ambientale e salute possano convivere.

«Il progetto – conclude Patrizia Lorefice – nasce dalla volontà di rendere coerente la nostra missione sportiva con la tutela dell’ambiente e della salute. Vogliamo trasformare il nostro impianto sportivo da luogo di consumo di plastica a laboratorio di buone pratiche, educando atleti e famiglie a uno stile di vita più sano e sostenibile»

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