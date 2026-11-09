Giarratana Volley, avanti 2-0 si fa rimontare: Sciacca vince al tie-break

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Due set giocati alla grande, poi la luce si spegne. Il Giarratana Volley, avanti 2-0 davanti al proprio pubblico, si fa rimontare dalla Scalia Volley Sciacca, che passa al tie-break nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile, girone H. Finisce 3-2 per gli ospiti con i parziali di 26-24, 25-22, 20-25, 21-25 e 8-15.

I rossoblù avevano indirizzato la gara nella prima parte, poi hanno perso lucidità e Sciacca ha ribaltato il match. Il punto conquistato muove comunque la classifica della matricola montana, reduce dal colpo al tie-break a Santa Teresa, ma non cancella il rammarico per l’occasione sfumata.

«Quando una squadra riesce a portarsi sul 2-0 davanti al proprio pubblico e poi vede sfuggire la vittoria, il rammarico è inevitabile – commenta il presidente Salvatore Pagano –. Abbiamo disputato due ottimi set, dimostrando carattere e qualità. Poi, invece, abbiamo perso lucidità e gli avversari sono stati bravi ad approfittarne. Faccio i complimenti alla Scalia Volley Sciacca per il successo ottenuto».

«Le sconfitte fanno male, ma spesso sono le migliori insegnanti – aggiunge Pagano –. È proprio in momenti come questi che si misura il valore di un gruppo. Niente alibi e nessuna scusa. Adesso servono lavoro, sacrificio e spirito di gruppo. Sono certo che questo gruppo saprà reagire e dare risposte importanti già dalla prossima gara».

Sabato prossimo il Giarratana Volley sarà di scena sul campo dell’Aquila Bronte, altra tappa impegnativa della sua prima stagione nel campionato nazionale di Serie B.

Giarratana Volley-Scalia Volley Sciacca 2-3 (26-24, 25-22, 20-25, 21-25, 8-15)

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