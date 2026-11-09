Volley Modica NextGen, giovanili in campo: due vittorie e due sconfitte

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Due vittorie e due sconfitte nella prima settimana di gare per le formazioni giovanili della Volley Modica NextGen, impegnate nei campionati territoriali under 15, under 17 e under 19. Un bilancio in equilibrio che ha comunque dato indicazioni importanti ai tecnici della società modicana.

Doppio impegno per l’under 15 di Francesca Giucastro: all’esordio colpo in tre set in casa del Gabbiano Pozzallo, poi la sconfitta casalinga, sempre in tre set, contro la Koira Vittoria. Esordio amaro per l’under 17 di Raffaele Bottone, battuta al PalaRizza in tre set dai pari età del Gabbiano Pozzallo. Sorride invece l’under 19 di coach Ciccio Italia, che alla palestra comunale di Pozzallo si è imposta 3-0 sul Gabbiano.

«Finalmente, dopo mesi di allenamenti, iniziamo a giocare – commenta Giorgio Scavino, responsabile del settore giovanile –. Abbiamo cominciato con under 15, under 17 e under 19, ma saremo presenti anche nei campionati under 14, under 13, under 12 e nel torneo S3 di minivolley. Quest’anno parteciperemo anche al campionato di Prima Divisione con una squadra formata da atleti under 17».

«Al di là dei risultati, il nostro obiettivo principale è la crescita dei nostri ragazzi – aggiunge Scavino –. Lo staff tecnico lavora perché crescano sia fisicamente sia tecnicamente, e la società cura anche l’aspetto mentale: anche a livello scolastico, i ragazzi che arrivano da fuori sono seguiti dai nostri tutor perché non abbiano cali di rendimento. Per la Volley Modica la vittoria più importante è una sola: la crescita del settore giovanile».

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