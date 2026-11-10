Torball, la Settecolli Scicli B seconda in Coppa Sicilia a Enna: quarta la squadra A

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Un secondo posto meritato, anzi meritatissimo, per la Settecolli B, la seconda squadra di Torball sciclitana che si è presentata nello scorso fine settimana ad Enna alle gare di Coppa Sicilia. Due le formazioni con le quali la società Sette Colli ha partecipato all’evento sportivo. Al meritato secondo posto per la squadra Settecolli B è seguito un altro meritato quarto posto per la formazione Settecolli A.

Un successo sportivo per gli sciclitani che credono in questa disciplina sportiva e che continuano nel “limare” capacità, volontà e forza di gruppo con spirito di grande unità. Perfetta l’organizzazione dell’evento sportivo di Torball regionale affidata agli atleti ed ai dirigenti di Enna e curata dal delegato regionale FISPIC (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi) Alessandro Carfì e grande la professionalità della classe arbitrale cui è stato affidato lo svolgimento delle gare.

Una giornata di sport e confronto fra competizione e inclusione, quella che si è vissuta ad Enna. I due successi della Coppa Sicilia sono la conferma di come l’impegno della società sportiva sciclitana e quello degli atleti sono il punto di forza per la crescita e la promozione della disciplina del Torball.

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