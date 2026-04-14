La Settecolli Scicli A vince il torneo regionale Sicilia di torball

Gran bella prestazione per la squadra sciclitana di torball a Messina dove, nel Palazzetto Polivalente della SSD UniMe, si sono sfidate quattro squadre nel torneo organizzato dalla delegazione Fispic Sicilia in collaborazione con la SSD UniMe e l’Aps Global Social Inclusive. Al termine delle partite il Settecolli Scicli A ha conquistato il trofeo battendo in finale i compagni del Settecolli B. Secondo posto per il Fucà Enna che ha superato nella finale la Global Social Inclusive. Dopo la fine delle gare ci sono state alcune dimostrazioni di Torball che hanno visto protagonisti gli studenti e i docenti dell’Università di Messina.

RISULTATI PRIMA FASE

ASD Settecolli Scicli A vs ASD Settecolli Scicli B 2-1

GSD UIC G. Fucà vs ASD Global Social Inclusive 8-0

ASD Settecolli Scicli A vs ASD Global Social Inclusive 10-2

ASD Settecolli Scicli B vs GSD UIC G. Fucà 2-3

ASD Global Social Inclusive vs ASD Settecolli Scicli B 2-6

GSD UIC G. Fucà vs ASD Settecolli Scicli A 2-2

FASE FINALE

SEMIFINALE 1: ASD Settecolli Scicli A vs ASD Global Social Inclusive 3-0

SEMIFINALE 2: GSD UIC G. Fucà vs ASD Settecolli Scicli B 2-4

FINALE 3°/4° posto GSD UIC G. Fucà vs ASD Global Social Inclusive 4-0

FINALE 1°/2° posto ASD Settecolli Scicli A vs ASD Settecolli Scicli B 4-2

CLASSIFICA FINALE

1) ASD Settecolli Scicli A

2) ASD Settecolli Scicli B

3) GSD UIC G. Fucà Enna

4) ASD Global Social Inclusive

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