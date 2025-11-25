Terzo posto nella Coppa Sicilia di Torball per la Settecolli Scicli B

Le gare si sono disputate domenica scorsa al PalaVolcan di Acireale. A competere per aggiudicarsi la Coppa Sicilia di Torball per atleti ipovedenti sono state la Settecolli Scicli A, la Settecolli Scicli B, la UIC Fucà Enna, la No.Ve. Augusta, la Global Social Inclusive Messina e la Etna Blind Catania. Sul podio, alla fine degli incontri, sono saliti gli atleti della UIC Fucà Enna che si sono classificati al primo posto, quelli della No.Ve. Augusta al secondo posto e la Settecolli Scicli B al terzo posto. La squadra sciclitana, composta da Antonio Paternò, Salvatore Amato, Alberto Di Stefano e Salvatore Cocciro, alla fine delle partite, combattute ma equilibrate, ha raccolto i frutti di un lavoro intenso ed impegnativo avviato già dall’estate scorsa. “In un clima di intensa partecipazione, sano agonismo e massimo rispetto, le squadre si sono affrontate dando il meglio delle loro possibilità e facendo emozionare il pubblico presente – è il commento della dirigenza – il risultato ottenuto dalla Settecolli premia il lavoro intenso e duraturo che ha visto gli atleti affrontare tante difficoltà, fin dal periodo estivo, proiettando, con tanta fiducia, la squadra verso obiettivi più importanti, in vista dei prossimi impegni nella massima serie”. A dicembre in programma i prossimi impegni federali. Il 12, 13 e 14 dicembre la Settecolli Scicli parteciperà al primo open nazionale di Showdown in programma a L’Aquila in Abruzzo. La prima fase della Coppa Italia di Torball, in programma nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio del nuovo anno, invece si svolgerà a Scicli.

© Riproduzione riservata