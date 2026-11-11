Maratona di Atene, sei atleti iblei al traguardo: Antonella Iaquez sfiora il podio

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Sei atleti ragusani hanno preso parte domenica scorsa alla celebre Maratona di Atene. Antonella Iaquez di Scoglitti, il marito Gianni Martinez, anch’egli di Scoglitti, luogotenente dei carabinieri in pensione, Giovanni Gatto di Vittoria e la moglie Fina Favuzza, Daniele Sammatrice, di Acate, e Sebastiano La Porta di Chiaramonte Gulfi sono stati tra i protagonisti della celebre gara che ricorda la storia di Filippide, il corridore che corse per 42 chilometri fino ad Atene per annunciare agli ateniesi la vittoria sull’esercito persiano. Ed è infatti di circa 40 chilometri il tratto che separa la città di Maratona da Atene.

La corsa, sulla distanza di 42,195, secondo la tradizione, si è conclusa allo stadio Panatenaico di Atene, dove si svolsero i primi giochi olimpici moderni, voluti da Pierre De Coubertin nel 1896.

Sono passati 130 anni, la storia delle Olimpiadi si è evoluta e ha attraversato il mondo, ma Atene e la sua «maratona» sono rimasti il simbolo di una tradizione che ancora oggi porta con sé mito, storia e tradizione. Una tradizione che affonda le sue radici nella storia forse leggendaria di 2500 anni fa.

Ad Atene, quest’anno, c’erano circa 80.000 atleti. Tra questi, 30.000 si sono cimentati nella distanza classica di 42,195 chilometri; tra questi, 5000 erano donne. Gli altri hanno corso nelle distanze inferiori di 5000 e 10.000 metri.

Cinque dei sei atleti iblei hanno corso sulla distanza dei 42,195, Fina Favuzza ha corso sui 10.000. Gli atleti iblei hanno offerto un’ottima performance, con tempi molto significativi.

Di particolare rilievo la prestazione di Antonella Iaquez, che ha sfiorato il podio nella sua categoria. Si è classificata al quarto posto, nella categoria 55/59 anni, segnando il proprio «personal best», cioè il suo miglior tempo personale. Antonella Iaquez (nella foto) si è classificata 378° posto assoluto sulle 5000 donne partecipanti, superando anche atlete delle categorie più giovani. Al traguardo è stata salutata con gioia dagli altri atleti iblei.

Per la cronaca, Iaquez, Martinez, Gatto e Favuzza corrono per la società «No al Doping» di Ragusa, Sammatrice e La Porta rappresentano la Uisp di Santa Croce Camerina.

Un mese fa, Antonella Iaquez aveva corso la 5K Run & Walk, gara podistica internazionale su strada che aveva visto la partecipazione delle atlete più rappresentative della corsa da fondo italiane e non solo. Antonella Iaquez, come premio alla sua straordinaria carriera, maturata dopo i 40 anni, era stata ammessa a gareggiare tra le venti atlete della categoria «Elite»ra le partecipanti, anche Antonella Iaquez, scoglittiese, unica atleta iblea in gara, inserita nel team Elite, proprio in omaggio alle performance sportive ottenute dall’atleta nell’ultimo decennio. Ad Antonella Iaquez è stato assegnato, quale unica vittoriese in gara, il «Premio Ondina Valla», assegnato dalle società Team Melanzì e Atletica Vittoria.

Il «Premio Ondina Valla», istituito di recente in onore della prima donna italiana ad aver vinto la medaglia d’oro di atletica, è stato istituito di recente. In precedenza, era stato assegnato a Nadia Battocletti, attuale «numero 1» al mondo, che ha partecipato intervenuta come madrina al «Peppe Greco» di Scicli.

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