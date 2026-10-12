Atletica, Nicole Majori vince a Vittoria la “5K Run & Walk”. Premio Ondina Valla alla scoglittiese Antonella Iaquez

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Nicole Majori, del Gruppo sportivo Carabinieri, ha vinto ieri a Vittoria la prima 5K Run & Walk, gara podistica internazionale su strada che si svolge nel centro storico di Vittoria. L’atleta del Gruppo sportivo Carabinieri ha chiuso con un tempo di 16’ 12”, precedendo al traguardo di soli due secondi Elvanie Nimbona, della Caivano Runners, in 16’14”. Completa il podio il terzo posto di Federica Zanne, del C.S. Esercito, con il tempo di 16’29”. Nicole Majori è reduce dalla medaglia di bronzo conquistata ai campionati europei di Birmingham il mese scorso.

Erano venti le atlete, della categoria “Elite” che hanno preso parte alla gara vittoriese, prestigiosa fin dalla prima edizione e carica di aspettative. La seconda classificata, Elvanie Nimbona, era reduce dal titolo italiano sui 10 chilometri. La gara – nona prova del Grand Prix degli Iblei 2026 – era valida per il Campionato regionale individuale Assoluto e Master dei 5 km su strada. Gli atleti hanno percorso cinque volte un circuito cittadino, giungendo al traguardo nella storica piazza del Popolo, cuore di Vittoria.

Venti le atlete che hanno partecipato: Nicole Majori, Elvanie Nimbona, Alessia Tuccitto, Federica Zanne, Sara Arrigoni, Benedetta Coliva, Giulia Zanne, Adeline Musabyeyezu, Emily Chepkemoi Cheroben, Odette Sawekoua, Mariia Mazurenko, Nicoletta Santonocito, Lisa Bezzina, Isaura Camilleri, Virginia Salemi, Chiara Immesi, Luana Russo, Gaia Patrinicola, Antonella Iaquez e Desiree Di Maria.

Tra le partecipanti, anche Antonella Iaquez, scoglittiese, unica atleta iblea in gara, inserita nel team Elite in omaggio alle performance sportive ottenute dall’atleta nell’ultimo decennio. Ad Antonella Iaquez è stato assegnato – quale unica vittoriese in gara – il “Premio Ondina Valla”, assegnato dalle società Team Melanzì, guidato da Nuccia Alboni e Atletica Vittoria, guidato da Salvo Greco e Martina Statello. Il “Premio Ondina Valla”, curato da due donne dirigenti di team di atletica (Nuccia Alboni e Martina Staello) e assegnato a donne. Il premio è stato istituito di recente. Tre settimane fa è stato assegnato a Scicli a Nadia Battocletti, attuale “numero 1” al mondo, che ha partecipato come madrina al “Peppe Greco” di Scicli.

(foto da Siciliarunning)

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