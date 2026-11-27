Salute mentale, Cappadona: «Le cure non sono un mercato»

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Chi lavora nella riabilitazione psichiatrica lo sa: un percorso di cura può durare anni e si regge su una relazione di fiducia. Cambiare gestore di una struttura, per un paziente, non è un passaggio di consegne. È da qui che parte Giulia Cappadona, presidente di Fenascop Sicilia e vicepresidente nazionale dell’associazione, intervenuta ieri, 26 novembre, a Roma alla conferenza stampa delle organizzazioni della sanità e del sociosanitario privato accreditato. «La salute mentale non è un mercato che si può mettere in concorrenza sulla base dei numeri», ha detto. Lo riferisce una nota diffusa oggi.

L’incontro, alla Club House di piazza Montecitorio, ha riunito le sigle che chiedono di modificare la disciplina sulla concorrenza introdotta dalla legge 118 del 2022, con le sue procedure competitive periodiche. Il timore è che le nuove regole favoriscano i grandi gruppi finanziari e penalizzino strutture territoriali, cooperative sociali ed enti del Terzo settore.

La continuità come parte della terapia

Fenascop, che dal 1993 rappresenta le organizzazioni della riabilitazione psichiatrica di adulti e minori e che in Sicilia ha tenuto anche a Ragusa il suo congresso regionale, ha aderito alla mobilitazione ponendo un tema preciso: la continuità assistenziale. «Cambiare gestore può significare interrompere relazioni consolidate, modificare équipe che hanno sviluppato competenze specifiche e mettere a rischio la fiducia che si costruisce quotidianamente tra pazienti e operatori», ha spiegato Cappadona.

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L’associazione, precisa la presidente, non contesta concorrenza, trasparenza e controlli. Chiede però che i servizi siano valutati prima di tutto su qualità, sicurezza, appropriatezza e continuità dei percorsi, e che le gare non diventino «una continua rimessa in discussione di realtà che garantiscono servizi, rispettano gli standard richiesti e hanno costruito negli anni un patrimonio di competenze e relazioni con il territorio».

L’appello a governo e Parlamento

Di qui la richiesta a governo e Parlamento: correttivi con criteri certi legati alla qualità della cura e procedure orientate ai nuovi fabbisogni, tutelando i servizi già garantiti dagli operatori accreditati in regola. «Quale modello di sanità vogliamo lasciare ai nostri figli se non garantiamo continuità assistenziale e appropriatezza delle cure? È questa la domanda che rivolgiamo a chi ci governa».

«Non stiamo difendendo soltanto le organizzazioni che erogano servizi – ha concluso Cappadona –. Stiamo difendendo il diritto dei pazienti e delle loro famiglie a ricevere cure appropriate, continuative e di qualità». Il punto, insomma, resta quello dell’inizio: in psichiatria la relazione non è un costo da comprimere, è la cura stessa.

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