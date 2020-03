La riabilitazione psichiatrica in Sicilia, a Ragusa il terzo congresso regionale - Ragusa Oggi

La riabilitazione psichiatrica in Sicilia, a Ragusa il terzo congresso regionale

Si svolgerà a Ragusa, sul tema “la riabilitazione psichiatrica in Sicilia”, il terzo congresso regionale

Fenascop, la Federazione nazionale delle strutture comunitarie psicoterapeutiche.

I lavori, in programma venerdì 6 e sabato 7 marzo nella sala congressi del Mediterraneo Palace, si

avvarranno delle relazioni e del contributo scientifico dei maggiori esperti del settore e affronteranno la

condizione della riabilitazione psichiatrica in tutti i suoi aspetti.

L’evento sarà anche la prima edizione nel nome e nella memoria di Nuccio Cappadona, il vice presidente

nazionale della Fenascop, nonché apprezzato imprenditore della sanità in varie realtà territoriali dell’isola e

di altre regioni, prematuramente scomparso il 9 luglio scorso.

L’intervento dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, nonché dei responsabili del coordinamento

regionale della Salute mentale e dei capi dipartimento delle Asp provinciali, unitamente a quello del

presidente nazionale Fenascop, del direttore generale dell’Asp di Ragusa e delle figure più rappresentative

del mondo scientifico nel settore, consentirà di tracciare un’analisi puntuale della condizione della

riabilitazione psichiatrica in Sicilia, di focalizzarne limiti e criticità, di coglierne le cause e di prospettare le

vie di soluzione e di intervento per un avanzamento all’altezza, anche in termini sociali, dei valori di civiltà

che oggi il complessivo intervento pubblico-privato deve sapere affermare e rendere concreti ed effettivi

come risposta del nostro tempo al fenomeno delle malattie mentali e dei necessari percorsi di riabilitazione.

Il sottotitolo del congresso, “una visione che connetta passato, presente e futuro”, intende proprio porre

l’accento sulla necessità che le risposte sulla qualità e sull’efficacia della riabilitazione psichiatrica oggi

facciano tesoro dell’esperienza del passato e della coscienza critica del presente, per continuare a stimolare

un percorso di ulteriore progresso nella capacità della riabilitazione di offrire risposte ottimali ai pazienti,

alla loro inclusione sociale e alla comunità tutta.

Si allega programma dell’evento con l’articolazione dei lavori per sessioni tematiche.