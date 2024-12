Auto contro cisterna nel palermitano: due morti e tre feriti

Un grave incidente stradale è avvenuto all’alba sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, nei pressi dello svincolo di Bolognetta, causando la morte di due giovani e il ferimento di altri tre. Lo scontro, verificatosi attorno alle 6 del mattino, ha coinvolto una Seat Leon con a bordo cinque giovani e un’autocisterna.

Le vittime e i feriti

Hanno perso la vita Ruben Salvatore Ciaccio, 25 anni, e Samuele Cusimano, 21 anni, entrambi originari di Villafrati (Palermo).

Dei tre feriti un 27enne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Civico di Palermo, mentre gli altri due giovani sono stati ricoverati al Buccheri La Ferla: uno in codice rosso e l’altro in codice arancione.

Il conducente dell’autocisterna è rimasto illeso.

Interventi e indagini

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, e il personale del 118.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e i rilievi.

Situazione attuale

La strada statale 121 rimane al momento interdetta al transito, causando disagi alla circolazione. I rilievi sono ancora in corso. La comunità di Villafrati è sconvolta da questa tragedia che ha colpito profondamente il piccolo comune del Palermitano.

