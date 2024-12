“Balucu” di Martina Giannone. Premio quale miglior documentario al FilmFestival Peace di Vittoria. Tre riconoscimenti in tre mesi

Tre riconoscimenti nell’arco di pochi mesi, dall’estate a questi giorni di dicembre. Per la giovane sciclitana Martina Giannone non si ferma il cammino nell’ambito dei docufilm. Prima al festival di Noto premiata al N.I.F.F., acronimo di Noto Internazional Film Festival, successivamente ad Ardesio in provincia di Bergamo per il festival “Sacrae Scenae” ed ora a Vittoria. Il suo lavoro, dai critici in giuria nell’evento vittoriese, è stato premiato quale migliore documentario.

“Balucu” racconta la tradizione della Cavalcata di San Giuseppe a Scicli: ne coglie la particolarità, la bellezza, la devozione di intere famiglie che si impegnano a “bardare” i loro cavalli con manti di violaciocche per rievocare la “Fuga in Egitto” della Sacra Famiglia. Una festa unica in Sicilia ed in tutta la penisola. Martina Giannone ha colto nel segno riuscendo a trasmettere con il suo “corto” emozioni, calore, dedizione e devozione.

La troupe al fianco di Martina Giannone in questo documentario è composta da Carolina Pia Andrea, Peppe Errera, Stefano Sgarlata, Salvo Scucces, Salvo Puma ed Eva Sinacciolo. “Ringrazio per il riconoscimento che la giuria che ci ha assegnato – commenta Martina Giannone – e ringrazio il gruppo di giovani che ho accanto per aver creduto in questo progetto, per essere sempre pronti a realizzare le follie che mi passano per la mente. Grazie a tutte le famiglie di bardatori, che si sono messe a mia disposizione, e che hanno creduto in questo progetto e mi hanno permesso di entrare nelle loro vite. È stato un arricchimento per noi e un dono prezioso”.

© Riproduzione riservata