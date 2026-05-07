A Scoglitti nasce il “Thunderbird Trail”: Sicilia e USA unite nel nome della memoria dello Sbarco del 1943

Un ponte tra storia, memoria e cooperazione internazionale. Il Sindaco Francesco Aiello ha ricevuto ieri a Palazzo Iacono una delegazione della base NATO di Sigonella e della Guardia Nazionale dell’Oklahoma, in un incontro dedicato alla valorizzazione dello Sbarco alleato del 10 luglio 1943 a Scoglitti, nell’ambito dell’Operation Husky.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e culturale volto a rafforzare i legami storici tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con particolare riferimento al contributo della 45th Infantry Division, i “Thunderbirds”, impegnata sul fronte europeo durante la Seconda guerra mondiale.

“Thunderbird Trail”, il progetto internazionale che unisce Sicilia e Europa

Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto “Thunderbird Trail”, promosso dalla Oklahoma National Guard, che punta a creare un itinerario della memoria lungo i luoghi attraversati dalla divisione tra il 1943 e il 1945.

Il percorso collegherà campi di battaglia, città liberate, musei e archivi storici tra Sicilia, Italia continentale, Francia e Germania, ricostruendo le principali tappe dell’avanzata alleata in Europa.

A Scoglitti è prevista l’installazione di una stele commemorativa dedicata allo sbarco del 1943, simbolo del legame tra il territorio e la storia della liberazione.

Una delegazione internazionale tra storia, istituzioni e ricerca

La delegazione presente a Vittoria era composta da rappresentanti militari e accademici statunitensi e italiani, tra cui il Colonnello Harvey, il Luogotenente Kratochwill, il Primo Luogotenente Elliot e Mike Mitchell, maggiore in congedo della Oklahoma National Guard e membro della Chickasaw Nation.

Presenti anche il Professor David D’Andrea dell’Università dell’Oklahoma, il Colonnello Corrado Rubino, consulente del Museo dello Sbarco di Catania, e l’architetto Maurizio Tosco, storico di Castelvetrano.

La visita è stata coordinata anche da rappresentanti della NAS Sigonella e delle forze armate statunitensi presenti nella base NATO, rafforzando la dimensione istituzionale e internazionale dell’iniziativa.

Sopralluogo a Scoglitti per la futura stele commemorativa

Nel corso della giornata la delegazione ha effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la collocazione della stele commemorativa, che sarà dedicata allo sbarco alleato del 10 luglio 1943.

Successivamente i rappresentanti sono stati ricevuti ufficialmente a Palazzo Iacono, dove si è svolto un momento simbolico di grande valore diplomatico e storico, con la consegna della mostrina della 45ª Divisione come segno di amicizia e collaborazione.

Il progetto che unisce Sicilia, memoria e turismo culturale

La fase successiva del “Thunderbird Trail” interesserà l’intera Sicilia, con il coinvolgimento dei principali luoghi dello sbarco alleato: Gela, Scoglitti, Vittoria, Comiso, Palermo, Cefalù e Caronia.

L’obiettivo è costruire un percorso diffuso della memoria storica capace di valorizzare il patrimonio legato alla Seconda guerra mondiale e trasformarlo in occasione di crescita culturale e turistica per il territorio.

Foto: Sicilia Fun

© Riproduzione riservata