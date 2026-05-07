I Pirati della Marza compiono 9 anni e rilanciano la battaglia per il territorio

E’ l’occasione per festeggiare i nove anni di attività del gruppo “I pirati della Marza” in un clima di relax e di convivialità con un obiettivo comune, quello di avere cura dei luoghi, delle strade, delle spiagge. L’appuntamento è per sabato alle 11,30 nella pineta Maccone Bianco alla Marza, il bassopiano ispicese sito quasi al confine con il territorio della provincia di Siracusa. “Negli ultimi dieci anni la zona della Marza / Santa Maria del Focallo è stata molto trascurata dal Comune – si presentano così i promotori di questo gruppo – nonostante ciò sono in costante aumento le famiglie che decidono di abitarvi stabilmente. Questa zona ha un territorio di grande valore sia per la qualità del mare, della sabbia dorata, del clima decisamente mite, sia per un turismo ancora moderato ma non solo, la storia, la cultura, le usanze, la cucina. Da anni siamo aperti in un dialogo di conocenza dei luoghi e delle sue problematiche. Essere un ‘occhio aperto’ sul territorio, cosi il gruppo potrebbe mostrarsi utile anche all’amministrazione. Con la tassa soggiorno, decisa con specifiche delibere comunali, dovrebbero arrivare i soldi per migliorare tante cose nella bellissima zona costiera”.

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