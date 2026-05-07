Estate con i Vigili del Fuoco: torna il Campus Giovani tra sicurezza, adrenalina e formazione

Torna anche per l’estate 2026 uno degli appuntamenti più attesi dai giovani italiani. È stato pubblicato il bando ufficiale del progetto “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”, l’iniziativa nazionale che permetterà a 366 ragazzi tra i 15 e i 17 anni di vivere un’esperienza formativa unica accanto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dell’Interno, il progetto “Campus Giovani” punta a trasformare l’estate in un percorso di crescita personale e civile, tra esercitazioni pratiche, attività di gruppo e lezioni dedicate alla cultura della sicurezza.

Due turni a luglio e sette città coinvolte in tutta Italia

L’iniziativa si svolgerà in due turni settimanali nel mese di luglio 2026:

Dal 5 all’11 luglio 2026 il primo turno

Dal 12 al 18 luglio 2026 il secondo turno

I campi scuola saranno ospitati in sette città italiane, selezionate per garantire una partecipazione equilibrata da tutto il territorio nazionale:

Borgo San Dalmazio in provincia di Cuneo

Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini

Foligno in provincia di Perugia

Roma

Bari

Trapani

Olbia in provincia di Sassari

Durante il soggiorno, i partecipanti potranno conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco, apprendere tecniche di primo intervento, vivere esperienze di squadra e sviluppare senso civico e responsabilità.

Come partecipare al Campus Giovani 2026

Le domande sono aperte da oggi e potranno essere presentate fino al 3 giugno 2026 esclusivamente online attraverso il portale ufficiale: Campus Giovani Vigili del Fuoco.

La selezione avverrà sulla base di criteri legati al merito scolastico, attraverso la media dei voti dell’anno 2025/2026, e alla situazione economica familiare tramite ISEE.

Per favorire l’inclusione sociale, verrà data priorità ai candidati con ISEE inferiore a 20 mila euro, anche se l’inserimento del dato reddituale non sarà obbligatorio per presentare domanda.

Tutti i documenti ufficiali e i moduli di partecipazione sono disponibili sui portali istituzionali dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento Politiche Giovanili: Vigili del Fuoco e Dipartimento Politiche Giovanili.

Un’esperienza che unisce formazione e cittadinanza attiva

L’obiettivo del progetto è avvicinare i più giovani ai valori della sicurezza, della solidarietà e del servizio alla comunità, offrendo una concreta occasione di crescita umana e civile.

Attraverso attività pratiche, simulazioni e momenti di confronto con il personale operativo, il Campus Giovani rappresenta un’esperienza capace di lasciare un segno profondo nei partecipanti, rafforzando il senso di responsabilità e l’importanza del lavoro di squadra.

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