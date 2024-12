A Modica la premiazione del concorso “un poster per la Pace”

Domani, domenica 15 dicembre, la Domus S.Petri ospiterà la premiazione del concorso internazionale “Un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Modica. L’evento, che avrà inizio alle 18:30, celebra la creatività di circa 400 studenti tra gli 11 e i 13 anni provenienti dalle scuole medie di Modica, Ispica e Pozzallo. Con il tema “Pace senza limiti”, i giovani partecipanti hanno realizzato opere artistiche ispirate ai valori della pace e della solidarietà.

Istituti partecipanti

Le scuole coinvolte includono. Modica: “Carlo Amore – Piano Gesù”, “Giacomo Albo”, “Raffaele Poidomani”, “S. Marta Ciaceri”. Pozzallo: “Antonio Amore” e “Giuseppe Rogasi”. Ispica: “Padre Pio da Pietrelcina”.

La collaborazione tra gli istituti ha dato vita a un evento che combina arte, educazione e scambio culturale, sottolineando l’importanza dell’impegno collettivo per promuovere la pace.

Novità dell’edizione 2024

L’edizione di quest’anno presenta due importanti novità: Fra Paolo Messina, dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia, interverrà in diretta da Gerusalemme per condividere un messaggio di pace e unione. Le opere vincitrici verranno trasformate in street art e utilizzate per decorare cabine elettriche e palazzi pubblici, trasformando l’ambiente urbano in un messaggio permanente di pace e solidarietà.

Evento aperto al pubblico

L’evento è aperto a tutti e si prevede una significativa partecipazione da parte di genitori, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali. Oltre alla premiazione dei giovani artisti, la cerimonia offrirà un momento di riflessione collettiva su come ciascuno possa contribuire a promuovere la pace nella vita quotidiana.

© Riproduzione riservata